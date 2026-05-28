Live TV

Trei transportoare blindate Piranha 5, implicate într-un accident în judeţul Sălaj. 11 militari au fost răniţi. Cauza accidentului

Data actualizării: Data publicării:
Piranha 5
Blindate Piranha 5 la defilare de Ziua Națională. Foto: Profimedia

Unsprezece militari au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce trei transportoare blindate Piranha 5 aparţinând unei coloane militare din Batalionul 813 Infanterie s-au ciocnit, joi seară, în judeţul Sălaj, pe DN 1 C.

„Astăzi, 28.05.2026, în jurul orei 20:30, la ieşirea din localitatea Bizuşa-Băi, judeţul Sălaj, pe direcţia Dej - Baia Mare, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei transportoare blindate Piranha 5 aparţinând unei coloane militare din Batalionul 813 Infanterie”, au transmis, joi seară, reprezentanţii unităţii militare.

Potrivit acestora, cauza producerii accidentului a fost nerespectarea distanţei regulamentare între autovehicule.

„În urma incidentului au rezultat 11 militari răniţi, dintre care 10 sunt în curs de evacuare către Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. La faţa locului au intervenit echipaje de poliţie, ambulanţă şi pompieri”, se mai arată în informarea de presă.

Traficul în zonă a fost restricţionat temporar pentru desfăşurarea intervenţiei şi efectuarea cercetărilor.

Autovehiculele militare au fost avariate uşor.

Conducătorii autovehiculelor militare implicate în accident au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Nicusor Dan
2
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
vladimir putin (1)
3
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
min edu dimian
4
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
Indemnizația de însoțitor din iulie 2026. Foto Getty Images
5
Crește indemnizația de însoțitor de la 1 iulie 2026. Suma pe care o vor primi...
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Digi Sport
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta smurd
Doi copii aflați pe o trotinetă electrică, accidentați de o mașină condusă de o femeie. Ambii au fost răniți și transportați la spital
masina de politie
Șofer din Alba trimis în judecată pentru tentativă la omor, după ce a lovit intenționat cu mașina un alt autoturism, răsturnându-l
accident
Accident grav în Brăila: Un tânăr a murit și altul a ajuns la spital. Sistemul eCall al mașinii a alertat polițiștii
BUGGENHOUT ACCIDENT TRAIN BUS
Un tren regional s-a ciocnit cu un microbuz școlar în Belgia: patru morți, dintre care doi copii
masina lovita de tren
Un bărbat şi o femeie au murit, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren într-un cartier din Oradea
Recomandările redacţiei
profimedia-1019040261
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul...
Vladimir Putin cu mainile la gura si casca in ureche
Cine este Pal Laich, numele misterios care a readus în prim-plan...
hoti furt din bancomat
Hoții români au devenit spaima danezilor. Reportaj amplu în presa din...
Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
SUA și Iranul au ajuns la un acord, dar Trump încă nu și-a dat...
Ultimele știri
SUA impun noi sancțiuni asupra vânzărilor de petrol ale armatei iraniene: „Nu vom permite guvernului să-și sporească veniturile”
Tânărul care plănuia un atac terorist la concertul lui Taylor Swift din Viena a fost condamnat la 15 ani de închisoare
Violențe extreme în Columbia înainte de alegeri: zeci de luptători de gherilă au fost uciși
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a făcut tatuaj, a băut cocktailuri și s-a culcat liniștită. Câteva ore mai târziu a devenit mamă fără să...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
S-a confruntat cu o boală gravă, dar a revenit pe micile ecrane. Prezentatoarea are un look nou și fresh
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Daniel Pancu, dezvăluiri despre soția sa, Andra. Cum au ajuns să formeze din nou un cuplu după o pauză de 18...
Adevărul
Imagini șocante într-un autobuz din Piteşti. Bătaie în toată regula între şofer şi o femeie. Mai mulţi...
Playtech
Ce salarii vor avea militarii din 2027. Cine poate pierde mii de lei la soldă. Calcule pentru soldați...
Digi FM
A mers la medic cu dureri de spate și voce răgușită. Diagnosticul adevărat a venit prea târziu: "Corpul meu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l...
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Ce se alege de clădirile celebrei fabrici de încălțăminte Clujana, la 4 ani de la faliment. Investiția...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”