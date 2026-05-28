Trei transportoare blindate Piranha 5, implicate într-un accident în judeţul Sălaj. 11 militari au fost răniţi. Cauza accidentului

Unsprezece militari au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce trei transportoare blindate Piranha 5 aparţinând unei coloane militare din Batalionul 813 Infanterie s-au ciocnit, joi seară, în judeţul Sălaj, pe DN 1 C.

„Astăzi, 28.05.2026, în jurul orei 20:30, la ieşirea din localitatea Bizuşa-Băi, judeţul Sălaj, pe direcţia Dej - Baia Mare, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei transportoare blindate Piranha 5 aparţinând unei coloane militare din Batalionul 813 Infanterie”, au transmis, joi seară, reprezentanţii unităţii militare.

Potrivit acestora, cauza producerii accidentului a fost nerespectarea distanţei regulamentare între autovehicule.

„În urma incidentului au rezultat 11 militari răniţi, dintre care 10 sunt în curs de evacuare către Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. La faţa locului au intervenit echipaje de poliţie, ambulanţă şi pompieri”, se mai arată în informarea de presă.

Traficul în zonă a fost restricţionat temporar pentru desfăşurarea intervenţiei şi efectuarea cercetărilor.

Autovehiculele militare au fost avariate uşor.

Conducătorii autovehiculelor militare implicate în accident au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

