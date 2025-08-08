Trenul Kiev–București, testat pentru prima dată vineri. Ucraina va sărbători oficial Ziua Limbii Române, anunță ministrul Oana Țoiu

Un tren de test care leagă România de Ucraina, prin Republica Moldova, pleacă vineri din Kiev și urmează să ajungă sâmbătă la București. Anunțul a fost făcut de ministrul român de Externe, Oana Țoiu, de la Cernăuți, unde a participat la o întâlnire trilaterală cu omologii săi din Ucraina și Republica Moldova.

„Chiar astăzi este un tren de test deja pe drum pe ruta Kiev - Chişinău - Bucureşti şi Bucureşti - Chişinău - Kiev. Se vor bucura cetăţenii ţărilor noastre de această nouă rută şi felicităm toate cele trei echipe din Căile ferate care au lucrat la acest succes”, a declarat Oana Țoiu în cadrul conferinței de presă comune.

Cursa de test se desfășoară cu două vagoane și fără pasageri, urmând ca, după verificările logistice, trenul să fie introdus în circulația regulată.

Şefa diplomaţiei române a subliniat, de asemenea, că România şi Ucraina s-au angajat ca până pe 15 decembrie să finalizeze lucrările la noul pod dintre Sighetu Marmaţiei şi Bila Ţerkva.

„Ne asumăm angajamentul comun ca până pe 15 decembrie să finalizăm noul pod România - Ucraina peste Tisa. Considerăm că va contribui semnificativ la conexiunile logistice şi dezvoltarea economică”, a arătat ministrul.

Limba română, sărbătoare oficială în Ucraina

Un alt subiect important abordat în cadrul reuniunii trilaterale a fost statutul limbii române în Ucraina. Ministrul Oana Țoiu a salutat decizia autorităților de la Kiev de a include, în mod oficial, Ziua Limbii Române în calendarul național al sărbătorilor, care va fi marcată anual, pe 31 august.

„Salutăm iniţiativa privind includerea Limbii române în calendarul sărbătorilor oficiale din Ucraina. Sperăm la un parcurs lin în această direcţie, în oglindă cu Ziua Limbii Ucrainene în România”, a declarat ministrul român de Externe.

Cu ocazia vizitei la Cernăuți, Oana Țoiu a transmis că va avea o întâlnire și cu reprezentanții comunității românești:„Această trilaterală are loc în Cernăuţi, o regiune în care avem o comunitate istorică. Sunt peste 180.000 de cetăţeni ucraineni care vorbesc limba română şi mă bucur să mă întâlnesc cu ei astăzi”, a subliniat ea.

În cursul zilei de joi, Țoiu s-a întâlnit și cu președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Ștefanciuc, cu care a discutat despre nevoia de a acorda o atenție sporită drepturilor etnicilor români din Ucraina.

Editor : M.I.