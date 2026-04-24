CFR Călători a anunțat, joi, că suplimentează capacitatea de transport către litoral în perioada 30 aprilie – 4 mai, fiind introduse mai multe trenuri directe, suplimentar faţă de cele care circulă deja. De asemenea, vor fi trenuri frecvente din Bucureşti, la un interval de 1-2 ore. Compania avertizează, însă, că garniturile nu vor opri în Costineşti Tabără, pentru că peroanele nu sunt încă finalizate.

„Cu ocazia minivacanţei de 1 Mai, când litoralul românesc devine una dintre principalele destinaţii tradiţionale de vacanţă, CFR Călători suplimentează capacitatea de transport către mare. Astfel, în perioada 30 aprilie/1 mai –3/4 mai 2026, pe lângă trenurile directe din programul obişnuit de circulaţie, vor fi introduse trenuri directe suplimentare spre Constanţa şi staţiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, din Bucureşti Nord şi Suceava”, a anunțat CFR Călători, într-un comunicat de presă.

Compania precizează că, din Bucureşti, vor exista trenuri care circulă frecvent, la un interval de 1-2 ore, pe ruta Bucureşti Nord – Constanţa şi retur.

„De asemenea, în urma redeschiderii temporare a liniei Constanţa – Mangalia de către managerul infrastructurii, CFR SA, în perioada 30 aprilie – 4 mai 2026, serviciul de transport Regio din programul de circulaţie al CFR Călători va fi operat temporar pe ruta Constanţa – Mangalia şi retur cu trenuri (vagoane şi locomotive), în locul serviciilor auto utilizate în prezent pentru derularea lucrărilor efectuate de către CFR SA”, potrivit companiei.

Aceasta avertizează că, potrivit avizului managerului infrastructurii feroviare – CFR SA, trenurile vor circula fără oprire în staţia Costineşti Tabără, deoarece peroanele nu sunt finalizate şi nu sunt apte pentru îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor.

„În aceste condiţii, având în vedere că au fost efectuate vânzări în avans înainte de decizia CFR SA de a permite reintroducerea temporară a trenurilor în circulaţie, rugăm pasagerii care au deja bilete achiziţionate cu plecare sau sosire în staţia Costineşti Tabără să utilizeze staţia Costineşti”, a mai transmis CFR Călători.

CFR Călători recomandă pasagerilor cumpărarea cât mai din timp a legitimaţiilor de călătorie. În trafic intern, legitimaţiile de călătorie pot fi achiziţionate cu anticipaţie, utilizând următoarele canale de vânzare:

online, pe www.cfrcalatori.ro

aplicaţia mobilă „CFR Călători bilete online” (Google Play, App Store, Huawei AppGallery)

automatele de bilete din staţii

casele de bilete din gări şi agenţiile de voiaj CFR Călători

„Pasagerii se pot bucura de reduceri de până la 10% la cumpărarea legitimaţiilor de călătorie cu anticipaţie sau de 10% reducere dacă optează pentru oferta dus-întors. De asemenea, precizăm că CFR Călători acordă reducerile la transport prevăzute de actele normative în vigoare pentru diverse categorii de persoane (elevi, pensionari, etc.). Pentru detalii accesaţi www.cfrcalatori.ro, secţiunea Trafic intern/ Oferte/ Facilităţi”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

