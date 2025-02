Trenurile întârzie și când nu circulă. Grindeanu, despre situația penalităților pentru livrarea cu întârziere a trenurilor Alstom

România trebuia să aibă deja 37 de trenuri noi în circulație. Are însă unul care merge o dată pe zi spre Brașov și încă o garnitură care abia a ajuns în țară, la finalul lunii trecute. Întârzierile în livrare îl vor costa pe producătorul francez peste 38 de milioane de euro.

Un act adițional din septembrie care lungește livrarea trenurilor până în ianuarie 2026 riscă să-i scape pe francezi de plata penalităților, avertizează un director din CFR. ”Nu accept aşa ceva”, spune ministrul Transporturilor, care cere Autorității de Reformă Feroviară să nu dea înapoi și să taxeze producătorul pentru întârzieri. Metrorex a făcut asta și a câștigat în instanța zeci de milioane de euro.

Statul român e gata să renunțe la 38 de milioane de euro?

Acuzații grave ale șefului CFR Călători. Potrivit acestuia, statul român se pregătește să renunțe la aproape 191 de milioane de lei, adică mai bine de 38,3 milioane de euro, penalități de întârziere pe care francezii de la Alstom ar trebui să le plătească pentru că nu au reușit să livreze până acum decât 2 din cele 37 de trenuri electrice cumpărate cu bani europeni de Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Deocamdată doar una circulă pe ruta București-Brașov. Șeful companiei feroviare spune că a pierdut bani pentru că francezii de la Alstom nu s-au putut ține de graficul inițial de livrare al trenurilor. CFR Călători ar fi trebuit să primească 12 dintre ele.

"Trebuia să avem cele 12 rame in februarie 2024. Eu am calculat un minus de neîncasări, nu de prejudiciu, de vreo 30 de milioane de lei. Noi vom face o sesizare în instanță și vom da in judecată ARF, iar daca statul își permite să-mi plăteasca aceste penalități mie și să nu le recupereze de la cei care au creat acest prejudiciu, respectiv Alstom, nu e treaba mea", a declarat Traian Preoteasa - directorul general al CFR Călători.

Actul adițional care implică și anularea penalităților

Un act adițional semnat pe 30 septembrie între Autoritatea de Reformă Feroviară și producătorul francez, care extinde până în ianuarie 2026 termenul de livrare pentru toate cele 37 de trenuri, aduce după sine și anularea penalităților aplicate deja celor de la Alstom, spune acesta.

Părere pe care francezii o împărtășesc. Într-un document obținut de Digi24, aceștia transmit ARF că prin acest act adițional și noul grafic de livrare prezentat pe 3 octombrie, se închide practic discuția despre cauzele întârzierilor livrării trenurilor și penalitățile aferente.

"Nu pot accepta așa ceva și probabil că se va ajunge tot în instanță și vom câștiga ca la metrou", spune, însă, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.

Ștefan Roșeanu, fostul președinte al ARF, spune și el că graficul prezentat de Alstom este unul de informare, ”ca mai departe Autoritatea să informeze operatorii feroviari când vor primi aceste trenuri, dar nu a fost acceptat de către ARF ca acest grafic să vină și sa aducă anularea penalităților”.

Francezii au întârzieri și față de noul grafic de livrare al garniturilor

După ministru și directorul general din Autoritatea de Reformă Feroviară, care a și semnat actul adițional, contrazice producătorul. Penalitățile de întârziere nu doar că rămân în picioare, dar vor fi majorate, spune Ilie Cîrceag pentru Digi24. Francezii au întârzieri și față de noul grafic, care prevede livrarea ultimelor 3 garnituri în ianuarie 2026.

”Actul adițional nu are nicăieri prevăzut că penalitățile nu se mai aplică, penalități pe care chiar zilele aceastea le vom actualiza, în sensul că acea de-a 2-a ramă, care trebuia livrată în decembrie 2024, conform anexei de la adiționalul trei, nu a fost livrată, motiv pentru care la cele 190 de milioane se adaugă și penalitățile pentru luna ianuarie", a declarat Ilie Cîrceag, directorul general al ARF.

"Știu că a doua garnitura de tren a intrat în urmă cu o săptămână în țară și pe parcursul lunilor viitoare vor tot veni garnituri de tren, asta neintrând în contradicție cu penalitățile de care aminteam mai devreme pe care ARF trebuie să le recupereze de la Alstom”, precizează Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.

Peste 2,4 miliarde de lei costă achiziția celor 37 de garnituri. În acești bani intră și întreținerea ramelor timp de 15 ani. Fiecare va avea 6 vagoane, 351 de locuri, Wi-Fi, prize cu USB, coșuri de gunoi pentru colectare selectivă, sistem de monitorizare și de informare.