„Trenurile Soarelui” 2026 au intrat în circulație. Legături directe spre litoral din toate regiunile țării

Programul estival „Trenurile Soarelui” 2026 a intrat în circulație vineri, asigurând până la începutul lunii septembrie legături directe între stațiunile de la Marea Neagră și principalele regiuni ale țării, a anunțat CFR Călători.

Potrivit companiei, programul se va desfășura în perioada 12/13 iunie - 6/7 septembrie 2026, timp în care călătorii vor beneficia de conexiuni directe către litoral din toate zonele României.

„În perioada 12/13 iunie - 6/7 septembrie 2026, CFR Călători asigură legături directe către staţiunile de la Marea Neagră, din toate regiunile ţării, prin programul estival Trenurile Soarelui”, se arată într-un comunicat al companiei.

Modificări pe ruta Constanța - Mangalia

CFR Călători a informat, de asemenea, că în perioada 13 - 30 iunie 2026 circulația trenurilor pe secția Constanța - Mangalia va avea loc în condiții speciale, în contextul redeschiderii complete a liniei feroviare dintre Hm Costinești și Mangalia.

„În perioada 13 - 30 iunie 2026, circulaţia trenurilor pe secţia Constanţa - Mangalia se va desfăşura în contextul redeschiderii liniei Hm Costineşti - Mangalia pe întreaga distanţă, fără oprire în staţia Costineşti Tabără, la solicitarea CFR SA”, precizează CFR Călători. Compania le recomandă turiștilor care doresc să ajungă în stațiunea Costinești să utilizeze stația feroviară Costinești.

Programul „Trenurile Soarelui” este lansat anual în sezonul estival și reprezintă principalul program feroviar dedicat transportului turiștilor către litoralul românesc. În perioada verii, acesta asigură suplimentarea legăturilor feroviare spre stațiunile de la Marea Neagră și facilitează deplasarea directă din marile orașe ale țării către litoral.

Editor : M.I.