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News Alert Trimisul lui Putin la București a fost convocat la MAE, după ce Rusia a coordonat sabotajul de la uzina Carfil

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Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București. Foto: Facebook Ambasada Rusiei
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Ministerului Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București la sediul instituției pentru a da explicații privind sabotajul de la fabrica Carfil din Brașov, în spatele căruia s-ar fi aflat Moscova.
 
Reprezentanții diplomației române au transmis: „Ministerului Afacerilor Externe l-a convocat marți, 27 octombrie 2026, pe ambasadorul Federației Ruse la București, la sediul MAE, în legătură cu actul de sabotaj coordonat de Federația Rusă, care a provocat incendiul din 14 septembrie 2026 din incinta platformei industriale Carfil din Brașov.

În cadrul convocării, partea română a transmis protestul ferm față de acest act de sabotaj, subliniind responsabilitatea părții ruse, dovedită de probele acumulate în cursul investigațiilor. A subliniat caracterul inacceptabil al faptelor și gravitatea implicațiilor acestora pentru securitatea națională și siguranța cetățenilor. A evidențiat că incidentul reprezintă o manifestare clară a războiului hibrid și se înscrie în seria tot mai amplă și mai complexă de acțiuni desfășurate sau sprijinite de Federația Rusă împotriva multor altor state europene.

Totodată, partea română a condamnat atacurile sistematice ale forțelor ruse asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime, subliniind că acestea constituie încălcări ale dreptului internațional și pun în pericol siguranța și libertatea navigației. A evidențiat că aceste atacuri afectează profund mediul de securitate în regiunea Mării Negre”, se arata în comunicatul MAE. 

Editor : Alexandru Rotaru

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