O femeie de 83 de ani şi doi nepoţi ai săi, în vârstă de 39 şi 40 de ani, au fost găsiţi morţi, miercuri seară, într-un apartament din Târgu Jiu, cu urme de violenţă pe corp. Poliţiştii şi procurorii fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat.

Cei care au solicitat inițial ajutorul oamenilor legii au fost vecinii, aceștia fiind alertați de faptul că bătrâna în vârstă de 83 de ani nu a răspuns la telefon pe întreg parcursul zilei. Inițial, la fața locului a ajuns un echipaj de poliție, însă pentru că nimeni nu a răspuns la ușa apartamentului în care cele trei persoane locuiau, forțele de ordine au fost suplimentate. După ce a fost spartă ușa locuinței, a fost făcută și descoperirea odioasă, trei persoane fiind găsite decedate, relatează Ana Ianc, jurnalistă Digi24.

În acest moment se ia în calcul varianta în care unul dintre cei doi nepoți și-ar fi omorât bunica și fratele, după care s-ar fi sinucis. În bloc, la etajul trei, acolo unde s-a petrecut această tragedie, sunt zeci de anchetatori - polițiști, procurori care fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în apartamentul din municipiul Târgu Jiu.

Totodată, trebuie menționat și faptul că mama celor doi copii nu este de găsit. Ultima dată, aceasta a fost văzută ieri în zonă, însă astăzi, când a fost căutată de polițiști, femeia nu a fost găsită. Așadar, probabil pe parcursul acestei nopți, anchetatorii vor rămâne în locuință pentru a stabili cum s-a întâmplat această oroare.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu, împreună cu pompieri din cadrul ISU Gorj, s-au deplasat la locaţia menţionată, pentru verificări, în apartament fiind identificate trei persoane decedate, respectiv o femeie de 83 de ani şi doi bărbaţi de 39 şi 40 de ani, care prezentau urme de violenţă pe corp. La faţa locului s-au deplasat, de îndată, echipe operative complexe, formate din poliţişti de investigaţii criminale, criminalişti şi procuror competent, pentru efectuarea cercetării la faţa locului şi stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, anunţă oficialii Poliţiei judeţene Gorj.

„Totodată, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică, efective suplimentare de poliţie şi jandarmerie acţionează în teren, neexistând, la acest moment, indicii care să genereze un pericol pentru populaţie. Recomandăm cetăţenilor să manifeste calm şi să se informeze exclusiv din surse oficiale”, mai transmit oficialii Poliţiei.

„Se certau de când a murit soțul doamnei, de 13 ani. Tot se certau încontinuu. A zis: nu doamnă că îmi pare rău de ei, că eu i-am crescut. Și i-am zis: doamnă vă omoară aștia. I-au spart ușa, i-au spart frigiderul, i-au spart geamurile. Dar nu credeam că se întâmplă așa ceva, să ia viața la bunică. Ea i-a crescut cu mâna ei, că eu am 45 de ani de când stau aici. Așa ceva nu am văzut în viața mea, crimă așa oribilă”, a declarat o vecină.

