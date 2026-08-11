Live TV

Video Trotinetele electrice sunt mult mai periculoase decât bicicletele și motocicletele, arată un nou studiu. Ce reguli se aplică în România

Data publicării:
trotineta electrica bicicleta electrica
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Trotinetele electrice sunt de aproape trei ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele, transformându-se într-o amenințare reală pe străzile orașelor, arată un nou studiu. În timp ce mii de oameni sunt implicați anual în accidente grave, măsurile luate în România par insuficiente în fața unui fenomen scăpat de sub control.

Persoanele care folosesc trotinete electrice sunt expuse unui risc mai mare de a suferi leziuni cerebrale față de motocicliști sau bicicliști, arată noul studiu, citat de jurnalista Digi24 Iulia Gurguță.

Copiii care merg pe trotinete electrice sunt cei mai expuși, iar lipsa căștii de protecție crește riscurile, arată noile date.

În România, în timp ce numărul accidentelor în care sunt implicate astfel de vehicule crește de la an la an, autoritățile par să ia măsuri care nu sunt suficiente. Este o poliță RCA obligatorie în acest moment pentru trotinete și biciclete electrice. Regulile se aplică trotinetelor electrice care depășesc 25 de kilometri pe oră și care cântăresc peste 25 de kilograme.

Parlamentarii vor să îi oblige pe conducătorii de trotinete electrice să facă un curs de legislație rutieră, însă acest proiect trebuie aprobat.

Sunt reguli noi și în București. Dacă în Sectorul 1, trotinetele electrice au fost interzise în parcuri și în locurile de joacă, Primăria Capitalei pregătește un nou regulament. Conducătorii vor trebui să aibă cel puțin 18 ani, în cazul trotinetelor închiriate.

În România, anul trecut au avut loc peste 1.800 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, iar 14 persoane au murit.

Citește și:

VIDEO Tragedie pe un drum național din Bihor: Un copil de 14 ani aflat pe trotinetă a murit după ce a fost lovit de o mașină

Grecia ia măsuri drastice pentru folosirea trotinetelor electrice: amenzi usturătoare și interdicție pentru persoanele sub 17 ani

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Mohsen Rezaei
3
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
4
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
„Este alarmant”: Ce arată un studiu care a analizat 144 de incidente cu drone în Europa
incendii vegetatie canada incendii forestiere
Schimbările climatice au dublat riscul incendiilor forestiere extreme din Canada (studiu)
dementa
Trei factori care pot amâna instalarea demenţei. Descoperirile făcute de un nou studiu
Screenshot 2026-07-30 223222
Descoperire arheologică spectaculoasă în Amazon. Sute de geoglife dezvăluie amploarea unei civilizații vechi de 2.500 de ani
ilustrație cu celule ale sistemului imunitar care atacă celule canceroase
De ce cancerul nu se transmite între oameni? Ce au descoperit cercetătorii studiind cazurile rare de transmitere la animale
Recomandările redacţiei
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa...
Nicusor Dan
Zi decisivă pentru Legea salarizării: Nicușor Dan are consultări cu...
viorel pasca 2
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul...
Palatul lui Putin de pe malul rusesc al Mării Negre
„Palatul lui Putin de la Marea Neagră a rămas neprotejat.” Un analist...
Ultimele știri
Trump, noi recomandări în privinţa vaccinării copiilor și falsa legătură cu autismul. Vorbește de „doze de mărimea unei sticle de suc”
Temperaturi ridicate și ploi puține în august și la început de septembrie. Prognoza ANM pe patru săptămâni
Nivelul scăzut al Dunării, în atenția Comisiei Europene. Grupul de coordonare pentru energie electrică se întrunește astăzi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
„Îl veți da vreodată afară pe Meme Stoica de la FCSB?” Gigi Becali a rostit un singur cuvânt, apoi a...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, după Sepsi – FCSB 0-0. Imaginile care nu s-au văzut la TV
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
De ce pun tot mai mulţi șoferi folie de aluminiu pe cheia mașinii. Trucul simplu, dar genial are un rol...
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali i-a decis viitorul lui MM Stoica! ”Astăzi i-am spus și lui” / ”A venit la mine și a început să...
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Care sunt cele mai potrivite rase de câini pentru pensionari. Îi ajută să scape de singurătate
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...