Trotinetele electrice sunt de aproape trei ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele, transformându-se într-o amenințare reală pe străzile orașelor, arată un nou studiu. În timp ce mii de oameni sunt implicați anual în accidente grave, măsurile luate în România par insuficiente în fața unui fenomen scăpat de sub control.

Persoanele care folosesc trotinete electrice sunt expuse unui risc mai mare de a suferi leziuni cerebrale față de motocicliști sau bicicliști, arată noul studiu, citat de jurnalista Digi24 Iulia Gurguță.

Copiii care merg pe trotinete electrice sunt cei mai expuși, iar lipsa căștii de protecție crește riscurile, arată noile date.

În România, în timp ce numărul accidentelor în care sunt implicate astfel de vehicule crește de la an la an, autoritățile par să ia măsuri care nu sunt suficiente. Este o poliță RCA obligatorie în acest moment pentru trotinete și biciclete electrice. Regulile se aplică trotinetelor electrice care depășesc 25 de kilometri pe oră și care cântăresc peste 25 de kilograme.

Parlamentarii vor să îi oblige pe conducătorii de trotinete electrice să facă un curs de legislație rutieră, însă acest proiect trebuie aprobat.

Sunt reguli noi și în București. Dacă în Sectorul 1, trotinetele electrice au fost interzise în parcuri și în locurile de joacă, Primăria Capitalei pregătește un nou regulament. Conducătorii vor trebui să aibă cel puțin 18 ani, în cazul trotinetelor închiriate.

În România, anul trecut au avut loc peste 1.800 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, iar 14 persoane au murit.

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Editor : Ș.R.