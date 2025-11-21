Live TV

Video Trotuar între 2 Mai si Vama Veche, construit abia după doi ani de la accidentul provocat de Vlad Pascu: Vedeam multă lume pe carosabil

Data publicării:
trotuar - 2 mai-vama veche
Trotuarul realizat între stațiunile 2 Mai și Vama Veche. Foto: Captură Digi24

La mai bine de 2 ani de la accidentul provocat de Vlad Pascu, autoritățile au construit un trotuar între stațiunile 2 Mai și Vama Veche. Trotuarul va avea o lungime de peste 600 de metri, iar în zonă vor fi montați și stâlpi de iluminat.

Începând de anul viitor, turiștii care vor sosi în Vama Veche și 2 Mai vor putea merge pe jos, în siguranță, între cele două stațiuni. Din Vama Veche și până aproape de locul în care s-a petrecut accidentul, al cărui autor este Vlad Pascu, există deja o pistă de biciclete. Aceasta va fi unită cu un trotuar care va ajunge până în localitatea 2 Mai.

Termenul de finalizare al proiectului este ianuarie 2026.

„Mi se pare un lucru foarte bun, pentru că nu o să se mai întâmple incidentele care au fost în trecut. Mi se părea foarte periculos pentru că vedeam foarte multă lume pe partea carosabilă”, a afirmat un tânăr.

„Când te duci la plimbare, o iei pe trotuar, nu o mai iei pe stradă cu riscul să dea mașina peste tine”, a declarat și o femeie.

Autoritățile locale au susținut că au cerut bani pentru lucrări încă din anul 2019, dar abia acum s-a găsit finanțare. Proiectul are o valoare de circa 1.300.000 lei, fără TVA. Sursa de finanțare pentru această investiție este de la bugetul de stat.

Înainte de începerea lucrărilor, părinții celor doi tineri decedați în accidentul de la 2 Mai și-au dat acordul pentru a scoate piatra funerară și lumânările lăsate în zonă, astfel încât muncitorii să poată desfășura lucrările. După finalizarea lucrărilor, va trebui depusă o cerere pentru amplasarea unui monument sau a unei troițe, în memoria lui Sebi și a Robertei, tinerii care au murit în tragicul accident.

Amintim că Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la zece ani de închisoare. În urmă cu doi ani, în dimineaţa zilei de 19 august 2023, Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în apropiere de localitatea 2 Mai a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.  

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise.

Citește și:

Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu

Motivarea condamnării lui Vlad Pascu: Comportamentul periculos în trafic trebuie pedepsit sever, dar nu a avut intenţia de a ucide

