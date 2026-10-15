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Trump s-a răzgândit: Execuția lui Nidal Malik Hasan nu va fi difuzată în direct. Ce l-a făcut pe președinte să dea înapoi

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Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia
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Din articol
Trump s-a răzgândit Condamnare Ce l-a făcut pe Trump să dea înapoi

Președintele Trump a declarat joi că execuția lui Nidal Malik Hasan, autorul atacului armat de la Fort Hood, nu va fi transmisă în direct, revenind asupra unui plan anunțat de Pentagon la începutul acestei luni, plan cu care el a declarat inițial că este de acord.

Pentagonul a anunțat pe 5 octombrie că Trump a aprobat execuția lui Hasan prin pluton de execuție la Fort Hood. Oficialii Pentagonului au declarat ulterior pentru Associated Press că execuția, programată să aibă loc pe 3 decembrie, va fi transmisă în direct, scrie Yahoo News.

Trump s-a răzgândit

Trump a scris pe Truth Social că Hasan „va muri, conform programului, prin pluton de execuție, dar acest eveniment nu va fi transmis în direct”. El a spus că execuția „poate fi urmărită în persoană de către familiile apropiate ale victimelor, dacă acestea doresc acest lucru”.

El a afirmat că transmiterea în direct a execuției „ar fi putut constitui un puternic factor de descurajare pentru ca lumea să vadă cum tratează America teroriștii și gunoaiele”, dar a adăugat că „multe persoane foarte bune și bine intenționate ar prefera să nu-l vadă murind, fie prin transmisie în direct, fie prin orice alt mijloc vizual”.

Condamnare

Hasan a fost condamnat pentru uciderea a 13 persoane și rănirea altor 32 în urma unui atac armat din 2009 la o bază militară din Texas. Armata SUA nu a mai efectuat nicio execuție din 1961 și nu a mai folosit un pluton de execuție pentru a executa un militar încă din cel de-al Doilea Război Mondial.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat postului de televiziune conservator Real America's Voice, pe 8 octombrie, că execuția va fi „publică”.

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„Va fi executat de un pluton de execuție format din soldați, așa cum se cuvine”, a spus Hegseth. „Ne vom asigura că oamenii vor putea urmări evenimentul, că va fi public — pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că există consecințe grave pentru astfel de fapte.”

Pe 9 octombrie, Trump a declarat că a aprobat „fără rezerve” planul de transmisiune în direct, spunând ulterior reporterilor: „Analizăm această chestiune”.

ABC News a relatat marți că unii oficiali „și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul vizual al transmiterii unei execuții” și se tem că imaginile ar putea alimenta propaganda antiamericană, în special în rândul grupurilor extremiste islamice.

Ce l-a făcut pe Trump să dea înapoi

CNN a relatat, de asemenea, că Trump a remarcat în privat că inițial nu știa că Hasan era paralizat de la talie în jos. Hasan a suferit leziuni care l-au lăsat paralizat în timpul unui schimb de focuri cu poliția în timpul atacului din 2009.

Hasan, un psihiatru al Armatei, a comis atacul armat în masă pe 5 noiembrie 2009, după ce a pătruns în Centrul de Pregătire a Soldaților (Soldier Readiness Processing Center) de la Fort Hood, lângă Killeen, Texas, unde soldații erau supuși unor controale medicale.

Potrivit Associated Press, Hasan a declarat că a comis atacul armat pentru a-i împiedica pe soldați să plece în Afganistan și să-i ucidă pe confrații săi musulmani.

Editor : Sebastian Eduard

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