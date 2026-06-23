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Trupul ultimului marinar dispărut după scufundarea remorcherului Astana în Marea Neagră a fost recuperat

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Remorcherul Astana. Sursă foto: marinetraffic.com
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Midia Marine Terminal și ARAS Salvage au încheiat operațiunile de căutare și recuperare a marinarilor dispăruți în urma scufundării remorcherului ASTANA din 18 martie, ranfluat săptămâna trecută. Trupul celui de-al treilea marinar a fost găsit de scafandri în zona din apropierea Portului Midia, unde s-a produs tragedia, și adus la țărm luni.

Potrivit Radio România Constanța, descoperirea a fost posibilă în urma unor scanări subacvatice efectuate în ultimele zile, care au indicat locul în care se afla victima.

Reprezentanții Midia Marine Terminal au precizat că, deși șansele de găsire erau considerate reduse, echipele implicate au continuat neîntrerupt operațiunile de căutare. Potrivit companiei, doi dintre marinari au fost recuperați imediat după producerea accidentului, alți doi au fost găsiți după ranfluarea remorcherului și aducerea acestuia la mal, la sfârșitul săptămânii trecute, iar ultimul marinar a fost recuperat luni.

„După încheierea oficială a operațiunilor de căutare la bordul remorcherului, Midia Marine Terminal a continuat neîntrerupt eforturile pentru găsirea colegului rămas dispărut. Deși șansele erau extrem de reduse, toate echipele implicate s-au concentrat pe un singur obiectiv: să îl aducă acasă. În baza scanărilor subacvatice realizate de contractor în ultimele zile, scafandrii au reușit să îl localizeze în zona în care s-a scufundat remorcherul. Ca urmare a eforturilor susținute, la acest moment toți cei cinci colegi implicați în acest tragic incident au fost recuperați și redați familiilor lor. Doi dintre ei au fost recuperați imediat după producerea accidentului, alți doi după ridicarea și aducerea remorcherului la mal la finele săptămânii trecute, iar ultimul a fost găsit astăzi.” au transmis reprezentanții companiei, citați de Radio România Constanța.

Aceștia au mulțumit autorităților și contractorului ARAS Salvage pentru profesionalismul, colaborarea și sprijinul oferite pe parcursul acestor zile dificile.

Remorcherul rămâne în Dana 1 a Portului Midia, sub coordonarea organelor de anchetă. MMT va continua să acorde tot sprijinul necesar pentru investigația în curs și pentru clarificarea circumstanțelor acestui tragic eveniment.

 

Editor : M.C

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