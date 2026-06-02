Live TV

Trupul unui adolescent de 15 ani, descoperit pe un câmp din Maramureș. Poliția a deschis dosar penal de ucidere din culpă

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Poliţiştii au deschis o anchetă, după ce, pe un câmp din localitatea Cicârlău, judeţul Maramureş, a fost găsit trupul unui adolescent de 15 ani.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Tăuţii-Măgherăuş efectuează cercetări, sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă după ce, în cursul zilei de ieri, 1 iunie a.c., au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe un teren extravilan de pe raza localităţii Cicârlău, a fost găsit trupul unui tânăr, care nu prezenta semne vitale”, a transmis, marţi, IPJ Maramureş.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au identificat persoana în cauză, fiind vorba de un adolescent de 15 ani.

„În urma examinării vizuale, nu au fost identificate urme de violenţă”, a precizat Poliţia.

Trupul a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Maramureş pentru efectuarea necropsiei.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Andrew tate
Noi probleme pentru Andrew Tate în România. DIICOT extinde urmărirea penală pentru incitare la ură și discriminare împotriva femeilor
taxi
Un taximetrist din Bucureşti a fost arestat după ce a furat telefonul unui britanic şi a cheltuit mii de euro pe haine
elicopter smurd
Un ucrainean aflat de aproape o săptămână în Munţii Maramureșului, recuperat de poliţişti de frontieră şi salvamontişti
ambulanta 112
DSU anunță control în Bacău după moartea unui elev de 15 ani la școală. Anchete privind intervenția medicală
edouard philippe
Fostul premier francez Edouard Philippe, candidat la preşedinţie, este vizat într-o anchetă de deturnare de fonduri
Recomandările redacţiei
702864226_1663607188643971_3206811099887861735_n
Radu Miruță, după prăbușirea dronei la Galați: „Nicio țară nu are...
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Kelemen Hunor respinge un guvern tehnocrat: Dacă aș fi președintele...
dan cascaval
Rectorul Politehnicii Iași, senator PSD, se laudă că a adus în partid...
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Cristian Diaconescu: O rețea militară în NATO urmărește, în timp...
Ultimele știri
Prima reacție a șefului Armatei, generalul Gheorghiță Vlad: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales”
Comisia Europeană a emis avize pentru controalele temporare la frontierele interne în spațiul Schengen, introduse de nouă țări
Reuniune OSCE la cererea României, după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc în Galați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O antrenoare de fitness, mama a trei copii, diagnosticată cu cancer: „Credeam că sunt cea mai sănătoasă...
Cancan
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
Fanatik.ro
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a...
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
Pro FM
Alina Sorescu, mărturisiri dureroase după anii petrecuți într-o relație toxică: „Nimeni nu merită să trăiască...
Film Now
Michael J. Fox și soția sa, imagini rare de familie de la nunta fiului lor. Fanii au reacționat imediat: „Ce...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Situație dramatică la Casa de Pensii. Dosarele de pensie și recalcularea pot întârzia luni de zile. De ce?
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
„Este cel mai important an din viața mea”. Jason Momoa, pe afişele mai multor superproducții. În ce filme...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui