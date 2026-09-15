Tudor Chirilă: „Au picat în aceeași oală cu huliganii”. Protestul ciobanilor, deturnat de „rețeaua din jurul lui Simion și Georgescu”

Tudor Chirilă susține că protestul ciobanilor din Piața Victoriei a fost deturnat de „rețeaua din jurul lui Simion și Georgescu”, iar revendicările reale ale fermierilor au ajuns să fie amestecate cu mesaje antisistem și acțiuni violente. Actorul afirmă că ciobanii și fermierii „au picat fără să vrea în aceeași oală cu niște huligani” și compară incidentele de marți cu marile proteste din 2017, când, spune el, sute de mii de români au manifestat în Piața Victoriei „fără pavele smulse și fără bolovani aruncați în clădirea Guvernului”.

Într-un mesaj publicat marți seară pe Facebook, Tudor Chirilă a făcut o paralelă între violențele de la protestul fermierilor și manifestațiile din 2017 și 2018, susținând că și atunci au existat tentative de compromitere a protestelor pașnice.

„În 2017, la protestele de după Ordonanța 13, în care s-a ieșit pe frig seri la rând, au existat tentative care să le compromită. Au venit diverse facțiuni din diverse galerii și au ars mobilier stradal, dar protestatarii pașnici au reușit să se delimiteze și i-au lăsat în ofsaid”, a scris actorul.

Chirilă susține că ancheta ulterioară ar fi arătat că unii dintre cei implicați în incidente „fuseseră chemați special să provoace incidente”.

Actorul a făcut referire și la manifestația din 10 august 2018, afirmând că și atunci ar fi existat acțiuni menite să justifice intervenția violentă împotriva protestatarilor pașnici.

„Și atunci au fost diversiuni care aveau rolul de a justifica violențe împotriva unui protest pașnic”, a afirmat Chirilă.

El a susținut că efectivele Jandarmeriei de atunci erau formate inclusiv din „mulți tineri neexperimentați, aduși special, fără conflicte cu galeriile la activ”, care s-ar fi aflat în tensiune în condițiile în care în Piața Victoriei erau zeci de mii de manifestanți pașnici.

Chirilă a amintit și de dosarul privind intervenția Jandarmeriei din 10 august 2018, făcând legătura cu faptul că apelul în dosar a început chiar în ziua noilor violențe din Piața Victoriei.

„După opt ani, foștii șefi ai Jandarmeriei au fost achitați în primă instanță, iar ironia sinistră face ca exact astăzi, în ziua în care în Piața Victoriei s-a lăsat cu bătaie, să înceapă apelul în dosarul 10 August, cu prescripția după colț”, a scris el.

„Un cocktail de proteste și revendicări reale, dezinformare, confiscare politică”

Referindu-se la manifestația de marți, Tudor Chirilă susține că revendicările reale ale ciobanilor și fermierilor au fost amestecate cu alte mesaje și interese politice.

„Ce a fost astăzi în Piața Victoriei a fost un cocktail de proteste și revendicări reale (ciobani, fermieri), dezinformare, confiscare politică marca George Simion”, a afirmat Chirilă.

Actorul îl acuză pe liderul AUR că ar fi folosit „pretextul unui protest specific” pentru a-l transforma într-un protest „antisistem”.

„O nemulțumire profesională precisă a fost băgată în malaxorul «antisistem» de rețeaua suveranistă din jurul lui Simion și Georgescu”, a scris Chirilă.

Potrivit acestuia, la manifestație au apărut „susținători AUR, georgiști, RoExit și oameni din galerii”. Chirilă a invocat și declarațiile reprezentanților fermierilor care au susținut că persoanele care au provocat incidentele au venit din exterior.

„Până și reprezentanți ai fermierilor au spus că agitatorii au venit din exterior”, a adăugat actorul.

În finalul mesajului, Tudor Chirilă a revenit la comparația cu manifestațiile masive din trecut și a susținut că fermierii care au venit cu revendicări profesionale au ajuns să fie asociați cu persoanele care au provocat violențele.

„Au fost sute de mii de români în Piața Victoriei. Fără pavele smulse și fără bolovani aruncați în clădirea Guvernului. Și protestele alea au obținut ceva: abrogarea Ordonanței 13”, a scris Chirilă.

„Protestele ciobanilor au fost deturnate și ei au picat fără să vrea în aceeași oală cu niște huligani”

„Astăzi protestele ciobanilor au fost deturnate și ei, ciobanii, fermierii au picat fără să vrea în aceeași oală cu niște huligani”, a adăugat acesta.

Participanți la manifestație au forțat cordoanele jandarmilor, iar unii dintre protestatari au aruncat cu pietre, sticle, petarde și alte obiecte spre forțele de ordine. Jandarmii au folosit în mai multe rânduri gaze lacrimogene. O parte dintre manifestanți au blocat Pasajul Victoriei și mai multe artere din zonă.

Potrivit celui mai recent bilanț al Jandarmeriei București, 47 de persoane despre care autoritățile spun că au săvârșit fapte antisociale au fost extrase și conduse la sediile secțiilor de poliție. Zece jandarmi au fost răniți, dintre care patru au fost transportați la spital, iar două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.

Un bărbat de 34 de ani a fost reținut după ce a fost depistat la protest având asupra sa un cuțit cu lungimea totală de aproximativ 20 de centimetri. Autoritățile au aplicat și 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.500 de lei.

Editor : Ș.A.