Tudor Chirilă, mesaj dur pentru Poliția Română în timpul unui concert: „Trăim într-o țară în care ne este frică”

Cazul crimelor de la Caracal a stârnit o nouă reacţie din partea artiştilor. Tudor Chirilă a criticat dur Poliţia Română în cadrul unui concert susţinut de trupa Vama, în weekend, la Constanţa. Înainte de ultima piesă din spectacol - ”În ţara în care m-am născut” - Chirilă a spus despre România că este ţara în care poliţiştii sunt mai prieteni cu infractorii decât cu cetăţenii şi că nu mai este o ţară sigură.

El a amintit şi de cazurile Colectiv, dar şi de oamenii gazaţi de jandarmi la mitingul din 10 august, de anul trecut.

„Se împlinește aproape un an de când cetățeni nevinovați ai acestei țări își luau bătaie într-un mod oribil de la Jandarmeria Română. Acum un an, pe 10 august, români din diaspora și cetățeni din România se adunau în Piața Victoriei în speranța că acel miting va fi începutul unei schimbări. Nu s-a întâmplat. După acel miting, toată presa românească este zguduită de un nou caz care nu se poate numi Colectiv... E un caz singular, știm despre ce este vorba, știm câtă incopetență și mizerie au ieșit la suprafață. Am aflat că Poliția e mai prietenă cu interlopii decât cu cetățenii și am aflat încă o dată că trăim într-o țară în care trebuie să ne fie frică. Întrebarea este ce se va întâmpla și cum poate începe această schimbare. Eu cred că trebuie să stâm călare pe ei să-și facă treaba și să ieșim în stradă de fiecare dată când ne sunt încălcate chiar cele mai mici drepturi. E singurul lucru pe care îl mai avem”, le-a transmis Tudor Chirilă celor prezenți la concert.