Tudor Chirilă, mesaj pentru Liviu Dragnea: „Mi-e frică de dumneavoastră. Mi-e frică de ţara asta în care trăiesc”

Tudor Chirilă a devenit una dintre cele mai puternice voci din breasla artiștilor când vorbim despre scena politică. Într-o nouă postare video pe Faceboook, Chirilă l-a criticat din nou pe liderul social-democraților Liviu Dragnea.

„Despre România fără mânie” este titlul ales de Tudor Chirilă pentru acest video în care critică guvernarea PSD. Redăm mai jos principalele idei ale postării lui Chirilă.

„Vreau să mă refer, în calitate de cetăţean român care trăieşte încă în această ţară şi sper să o mai fac, la declaraţiile lui Liviu Dragnea de acum câteva zile, şeful partidului PSD şi preşedinte al Camerei Deputaţilor. A nu se înţelege că eu am ceva personal cu Liviu Dragnea, căci nu-l cunosc ca om (...), eu am ceva cu funcţia pe care o deţine şi cu responsabilitatea lui faţă de poporul român. (...) Revenind la programul de guvernare, eu vreau să vă întreb: ce aţi construit? Aţi construit infrastructură în anul ăsta? Şcoli, spitale? Aţi demarat construcţii? Proiecte în educaţie? Aţi oprit groaznicul exod al forţei de muncă, al oamenilor care pleacă din ţară şi devin imigranţi? Nu! Aţi măcelărit Codul Fiscal încât la jumătatea anului oamenii nu ştiu cum îşi vor plăti taxele. Nu de ajuns că le plătesc, dar trebuie să fie şi complicat. Daţi târcoale Pilonului II de pensie pentru a opri contribuţiile şi pentru a mai face rost de nişte bani. Aţi mărit salariile în aşa manieră încât unii s-au trezit că iau mai puţin decât cu o lună în urmă, după mărire (...), aţi schimbat doi prim-miniştri ca să reuşiţi să aduceţi o păpuşă şi să guvernaţi practic dumneavostră. (...) Cu asta se ocupă politicienii, ăsta e rolul lor, să sperie magistraţii? Mie, sincer, domnule Dragnea, mi-e frică de dumneavoastră. Mi-e frică de ţara asta în care trăiesc. Asemenea declaraţii mă fac să cred că vreţi să-i speriaţi şi pe cetăţenii care nu sunt de acord cu dumneavoastră. Poate asta e ceva ce vă bucură, dar nu este normal ca cetăţeanului care vă plăteşte să-i fie frică de politicieni. (...) Aţi convocat un miting în care oamenii au fost aduşi în piaţă sub diferite forme de constrângere, asta s-a demonstrat şi aţi vorbit unor oameni săraci, neinformaţi, privaţi de educaţie, pe care eu nu-i dispreţuiesc, ci îi compătimesc. Pentru că dumneavoastră aţi vorbit la o tribună şi dintr-o poziţie în care nu puteţi justifica o avere destul de mare. Acum v-aţi cerut iertare miilor de români pentru un articol neoconstituţional încercând să acreditaţi ideea că la puşcărie sunt mii de oameni care cumva sunt acolo din cauza nejustificării justiţiei. De fapt, s-a demonstrat că numărul celor cărora dumneavoastră vă adresaţi era 74. E aici o «mică» greşeală de numărat, trebuie să recunoaşteţi. Aţi încercat cumva să pozaţi în victimă prin această declaraţie. Dar nu sunteţi o victimă, ci sunteţi un călău. Adică sunteţi călăul Codului de Procedură Penală, călăul justiţiei şi chiar călăul programului de guvernare pe care dumneavoastră l-aţi scris foarte frumos, dar nu l-aţi aplicat. Asta pentru că noi avem o problemă şi cu competenţa la nivelul clasei politice. (...) Statul paralel nu există. Pur şi simplu. Şi ştiţi bine asta. Este o invenţie de marketing politic deşteaptă, recunosc. Felicitări. Dar un pic cam abstractă pentru că nu prea reuşiţi să-i convingeţi nici pe cei 180.000 aduşi la miting. S-a văzut din diverse interviuri că săracii ştiau că sunt acolo contra ceva, dar nu prea ştiau contra a ce”, a spus Tudor Chirilă în mesajul video postat pe pagina oficială de Facebook.