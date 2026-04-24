Artistul și compozitorul Tudor Gheorghe, în vârstă de 80 de ani, a fost transportat la spital, după un incident petrecut joi, 23 aprilie, la un hotel din Iași. Acesta ar fi căzut în baia camerei unde era cazat și s-ar fi lovit la cap, după ce i s-ar fi făcut rău.

După ce s-a retras în cameră, pe fondul unor probleme de sănătate, Tudor Gheorghe ar fi acuzat o stare de amețeală. Acesta s-ar fi deplasat ulterior în baie, unde ar fi căzut și s-ar fi lovit la cap, relatează jurnalista Digi24 Ligia Pricopi.

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a confirmat că a fost sesizat prin apel la 112, în jurul datei de 23 aprilie, de către un bărbat de 52 de ani, care a anunțat că tatăl său, în vârstă de 80 de ani, a căzut într-un hotel din municipiu și s-a lovit la cap.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, a transmis IPJ Iași.

Artistul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate.

Starea sa de sănătate nu a fost comunicată oficial până la acest moment.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.

