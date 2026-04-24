Live TV

Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital. Artistului i s-ar fi făcut rău în hotelul în care era cazat

Data actualizării: Data publicării:
Artistul și compozitorul Tudor Gheorghe, în vârstă de 80 de ani, a fost transportat la spital, după un incident petrecut joi, 23 aprilie, la un hotel din Iași. Acesta ar fi căzut în baia camerei unde era cazat și s-ar fi lovit la cap, după ce i s-ar fi făcut rău.

 

După ce s-a retras în cameră, pe fondul unor probleme de sănătate, Tudor Gheorghe ar fi acuzat o stare de amețeală. Acesta s-ar fi deplasat ulterior în baie, unde ar fi căzut și s-ar fi lovit la cap, relatează jurnalista Digi24 Ligia Pricopi.

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a confirmat că a fost sesizat prin apel la 112, în jurul datei de 23 aprilie, de către un bărbat de 52 de ani, care a anunțat că tatăl său, în vârstă de 80 de ani, a căzut într-un hotel din municipiu și s-a lovit la cap.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, a transmis IPJ Iași.

Artistul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate.

Starea sa de sănătate nu a fost comunicată oficial până la acest moment.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
1
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
3
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
ilie bolojan
4
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Peter Magyar
5
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a postat imagini uimitoare
Digi Sport
Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a postat imagini uimitoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
A murit actrița Georgeta Luchian Tudor, soția lui Tudor Gheorghe
A murit actrița Georgeta Luchian Tudor, soția lui Tudor Gheorghe
tudor-gheorghe-fb
Tudor Gheorghe a mărturisit că a luat o doză de heroină: „Îngeri de argint zburau în jurul meu, le făceam cu mâna”
atmosfera concert
Concertele anului 2016: de la Queen la Charles Aznavour
tudor gheorghe capt
Ioan Gyuri Pascu, scrisoare deschisă pentru maestrul Tudor Gheorghe: „Cer iertare că nu suntem rumâni atât de verzi și de vii ca...
tudor gheorghe capt
BONTON. Tudor Gheorghe: Un popor căruia îi iei educaţia, îi iei sănătatea, îi iei încrederea în istoria lui e mai uşor manevrabil
Recomandările redacţiei
pompa carburant in benzinarie
Noi majorări la pompă: benzinăriile au crescut brusc prețul...
Bucharest, Romania - June 10, 2019: Details of a Romanian SIAS (the service for special action of the Romanian Police, equivalent of SWAT in the US) o
Bărbat împușcat mortal de mascați în Neamț, după ce a deschis focul...
U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Planuri de război în lucru la Washington: liderii militari iranieni...
photo-collage.png - 2026-04-23T130305.665
Criza din Ormuz zguduie comerțul global și aduce în prim-plan o rută...
Ultimele știri
Alertă de vânt puternic în 21 de județe: ANM a emis cod galben. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea la București HARTĂ
O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri. „Aliații nu au fost alături” (presă)
Ministerul Dezvoltării are o rată de absorbție de 77% din PNRR. Cseke Attila: ținta e aproape 100% până la finalul verii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Fanatik.ro
Cum se leagă afacerile familiei Iancu-Sălăjanu de numele lui Lucian Bode: pensiunea secretă de la țară
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Prima acțiune în forță a lui Gică Hagi de când a devenit selecționer. Ce a făcut „Regele” timp de 3 ore când...
Adevărul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a...
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Tudor Gheorghe, în spital după ce a leșinat în baia unui hotel din Iași. Celebrul artist ar fi consumat...
Descarcă aplicația Digi FM
24 APR_Laborator Brașov_MedLife
De la probă la rezultat: cum funcționează un laborator de analize automatizat?
Pro FM
Cum se menține în formă Anamaria Ferentz la 50 de ani. Adevărul despre dieta pe care o urmează: „Nu trebuie...
Film Now
Zoë Kravitz și Harry Styles s-au logodit, după opt luni de relație. Un apropiat i-a dat de gol: „Este complet...
Adevarul
Enigmele sanctuarului de la Pustiosu, de pe Via Transilvanica. Locul tainic al dacilor, lângă fostele mine de...
Newsweek
Pensionarii din străinătate riscă să piardă bani! Ce nu ți-a spus nimeni despre pensia din România
Digi FM
Averile lor au atins un nivel record în 2025, în pofida războiului şi a sancţiunilor. Cine este cel mai bogat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Secretul dureros pe care tatăl Ritei Wilson l-a ascuns o viață întreagă: „Încă nu pot trece peste asta”
UTV
Tudor Gheorghe a ajuns de urgență la spital după ce a leșinat într-un hotel din Iași. Artistul s-a lovit la...