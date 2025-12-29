Live TV

Tudorel Toader: Cred că CCR va respinge obiecţiile de neconstituţionalitate. S-a creat o presiune cu privire la pensiile magistraţilor

Data publicării:
Tudorel Toader.
Tudorel Toader. Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Fostul judecător al Curţii Constituţionale Tudorel Toader este de părere că decizia CCR cu privire la legea privind pensiile magistraţilor este una previzibilă şi că acest act normativ va fi declarat constituţional. ”Îndrăznesc să cred că instanţa de contencios constituţional va respinge obiecţiile de neconstituţionalitate, dar nu pentru că legea este constituţională”, spune Tudorel Toader, constatând că ”s-a creat o presiune” cu privire la subiectul pensiilor magistraţilor, care a fost, în opinia sa, folosit ca temă de campanie electorală.

”E un blocaj procedural, fără discuţie. Dar eu exprim convingerea că acest blocaj va fi depăşit, nici nu se poate altfel, că instanţa de control constituţional va decide într-un fel sau altul. Pare că e previzibilă soluţia şi legea va fi promulgată, va fi publicată în Monitor (Monitorul Oficial -n.r.), va intra în vigoare, va produce efecte juridice”, a afirmat Tudorel Toader, luni seară, într-o intervenţie la Antena 3 citată de News.ro, referindu-se la situaţia în care se află CCR pe subiectul legii privind pensiile procurorilor şi judecătorilor.

El este de părere că, pe fond, ”nu este vorba de bani”, ci despre faptul că pensiile magistraţilor au fost folosite ca subiect de campanie de către politicieni, iar acum a venit timpul ca aceştia să arate că îşi respectă promisiunile în faţa alegătorilor.

”În final, nu e vorba de bani, e vorba despre altceva. E vorba despre o scindare în societatea românească, prin care societatea civilă a fost antagonizată, opusă judecătorilor. Eu îndrăznesc să cred că instanţa de contencios constituţional va respinge obiecţiile de neconstituţionalitate, dar nu pentru că legea este constituţională, pentru că şi pentru că, sigur, s-a creat această presiune, PNRR-ul, deşi nu poţi să stabileşti obligaţii prin PNRR care să-ţi exceadă cadrului constituţional. E adevărat că politicienii au făcut din tema asta o temă de campanie. Acum a venit perioada în care trebuie să-şi împlinească promisiunile”, a adăugat fostul judecător constituţional.

”Era o perioadă în care decideam cu protestatarii la poarta Curţii Constituţionale. Judecătorul constituţional decide prin raportare la valorile constituţionale, nu la ce vrea X sau Y, nu ce solicită protestatari sau altcineva”, a completat Toader.

Preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, a declarat că nici luni nu a putut fi întrunit cvorumul de şedinţă pentru a fi luată decizia cu privire la sesizarea ICCJ vizând Legea referitoare la pensiile magistraţilor. Următorul termen a fost stabilit pentru 16 ianuarie, ora 10.00, aceasta fiind a treia amânare a discuţiilor privind legea care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Russia Ukraine War
2
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
Donald Trump și Steve Witkoff
3
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
augustin zegrean
5
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Digi Sport
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciocanel-ccr-inquam-photos-octav-ganea
Zegrean spune că e „justificată” cererea de amânare a şedinţei privind pensiile magistraților, formulată de cei patru judecători CCR
ID320262_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
Dominic Fritz a acuzat „jocuri tactice” la CCR și a cerut reforma Curții Constituționale: „Există procedura încetării mandatului”
SEP_CCR_ILUSTRATIE_16_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
miruta 2
„O bătaie de joc. Râd și copiii de grădiniță”. Radu Miruță, despre noua amânare de la CCR și judecătorii numiți de PSD
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Șeful Senatului: Amânările repetate ale CCR nu pot deveni o strategie de blocaj. Ilie Bolojan și PNL nu vor ceda în fața presiunilor
Recomandările redacţiei
vladimir putin-donald trump-august 2025
Mesajul lui Putin pentru Trump după presupusul „atac terorist...
Donald Trump
Prima reacție a lui Trump după presupusul atac ucrainean asupra...
spital
Val de gripă în România. Dr Adrian Marinescu: „S-au dublat...
Mii de persoane au fost evacuate din Malaga, din cauza inundațiilor devastatoare și a unor noi alerte meteo extreme în Spania.
Furtunile au lovit sudul și estul Spaniei: trei morți. Dubă luată de...
Ultimele știri
George Clooney, soţia sa şi cei doi copii ai lor au obţinut cetăţenia franceză
Apele Române anunță reluarea accesului la sistemul informatic după atacul cibernetic
O furtună puternică a lovit Gaza, regiune deja distrusă de război: „Am supravieţuit bombardamentelor, dar acum ploaia ne termină”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul 2026 în numerologie. Este anul marilor începuturi și al schimbărilor care îți pot rescrie viața complet
Cancan
Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost...
Fanatik.ro
Ce îl sperie cel mai mult pe David Popovici. La Singapore a pățit-o pentru prima dată
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Legendarul Stoicikov, la un pas de bătaie cu rivalul său la Balonul de Aur. Un român a fost martor și a făcut...
Adevărul
Proprietarii mașinilor de lux trebuie să depună declarația 216 la ANAF până pe 31 decembrie
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Un bărbat a ales să se joace pe calculator, chiar în sala de nașteri, în timp ce i se năștea copilul: „Cel...
Digi Sport
Tatăl Mălinei Guler a dezvăluit ce a văzut în apartamentul tinerei care a murit după ce a căzut de la etajul...
Pro FM
Ce va mânca Diddy după gratii de Revelion. Meniul din închisoare, departe de luxul cu care era obișnuit
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
„Divorț” de răsunet la Filarmonica Transilvania. Motivul pentru care dirijorul Cristian Mandeal a părăsit...
Newsweek
Casa de Pensii, dată în judecată de un mare campion. Mi-au furat 13 ani. 25.000 pensionari în aceiași situație
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Ultima apariție publică a lui Brigitte Bardot înainte de moarte. Cum și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...