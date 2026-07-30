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Tudorel Toader: Legea integrității nu era neconstituțională. „A picat la Senat pentru că sunt interese de toate felurile”

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Tudorel Toader, fost judecător CCR și ministru al Justiției. Foto: InquamPhotos/Octav Ganea
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Fostul judecător al Curții Constituționale Tudorel Toader susține că proiectul legii integrității, respins joi de Senat, nu ridica probleme de neconstituționalitate și că prevederile sale produceau efecte doar pentru viitor. În opinia sa, respingerea inițiativei a fost determinată de „interese de toate felurile”, și nu de argumente juridice.

„Eu m-am mai exprimat pe această temă, în sensul că nu era nicio problemă de neconstituţionalitate pentru că suntem într-o lege civilă, nu într-o lege penală mai favorabilă care poate produce efecte retroactive. Legea civilă intră în vigoare la trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial, dacă nu se prevede o dată ulterioară. Legea civilă se aplică pe viitor, nu pe trecut ca la legea penală”, a declarat, pentru Agerpres, fostul judecător al Curţii Constituţionale.

În opinia sa, respingerea iniţiativei în Senat a fost determinată de interese politice, nu de argumente juridice: „O incompatibilitate constatată în precedent era ca o antecedenţă a demnitarului, a funcţionarului, care intra într-un alt mandat eligibil. Problema e dacă s-a făcut dovada incompatibilităţii este constituţional să exerciţi o altă demnitate? Faptul că pui interdicţia ar fi o limitare a dreptului? Eu cred că nu. Dacă a picat la Senat, a picat nu pe bună retorică, ne pricepem cât decât. Dacă a picat la Senat, a picat pentru că sunt interese de toate felurile, la toate nivelurile”.

Reacţia vine după ce Senatul a respins, joi, proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii publice, care miercuri a trecut de Camera Deputaţilor.

Unul dintre amendamentele contestate, depus de PSD, prevede că „persoanelor faţă de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a legii le încetează de drept funcţia sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii”. Cel de-al doilea amendament vizează eliminarea obligaţiei de a include sumele cash în declaraţia de avere a demnitarilor.

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Editor : M.I.

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