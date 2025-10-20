Curtea Constituțională ia astăzi o decizie legată de legea care reduce pensiile magistraților. Proiectul pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea prevede un nivel maxim al pensiei de 70% din ultimul salariu net, față de 80% din brut cum este în prezent. De asemenea, potrivit noi legi, vârsta de pensionare va crește gradual, de la 48 la 65 de ani. Dacă legea va fi declarată neconstituțională, România va pierde aproape 870 de milioane de euro, fonduri europene din PNRR.

Acordarea banilor este condiționată de această reformă a pensiilor speciale. S-a ajuns deja la a treia amânare a deciziei. Tudorel Toader, fost judecător al Curții Constituționale, a explicat la Digi24 situația actuală.

„Sunt două variante: dacă instanța constituțională respinge obiecția de neconstituționalitate, atunci procedura e simplă, legea se promulgă, se publică în Monitorul Oficial, intră în vigoare, își produce efecte. Dacă, dimpotrivă, curtea admite obiecția de neconstituționalitate, ceea ce pare cel mai probabil, se va pune întrebarea pe ce motive. Pe motive extrinseci de procedură sau pe motive intrinseci de fond? Dacă ar fi o admitere pe motive extrinsec de procedură, cum ar fi, de exemplu probleme de aviz al CSM-ului, de competența Guvernului pentru a-și angaja răspunderea în fața Parlamentului de legi ale justiției, atunci, dacă e pe extrinsec, atunci Parlamentul poate relua legea și să o adopte, respectând procedura. Dacă vor fi neconstituționalități de fond intrinseci, atunci soluțiile legislative declarate neconstituționale nu pot fi reluate, pentru că există un principiu de rang constituțional”, a explicat Tudorel Toader.

„În acest sens, aș aș mai adăuga o frază. Vă rog să observăm următorul lucru: că anterior, până astăzi, discuțiile s-au concentrat pe două probleme de fond - cuantumul pensiei, vârsta de pensionare. Acuma pare că discuția s-a deplasat pe procedură, pe motive intrinseci. Eu aștept cu preocupare că văd care va fi decizia, dar mai ales care vor fi considerentele”.

Tudorel Toader a mai spus că, din percepția sa asupra discuțiilor din spațiul public, legea ar puta să fie declarată neconstituțională pe motive extrinseci, de procedură, ceea ce înseamnă că legea poate fi reluată și discutată mai departe.

„Spun asta pentru că așa scrie presa și presa este uneori sau de multe ori bine informată, adică primește probabil mesaje credibile”, și-a motivat el opinia.

Cu toate acestea , Tudorel Toader nu dezminte nici precedentele afirmații când a spus că reforma pensiilor speciale ar putea trece testul constituționalității, având în vedere că la baza acestei decizii stă contextul socio-economic.

„Mențin cele spuse anterior, referindu-mă la motive intrinseci, adică la vârstă de pensionare. Am văzut acuma un judecător cunoscut în spațiul public care zice-se s-ar pensiona la 48 de ani, în puterea vârstei, în maturitatea profesională, la 48 de ani. E o pierdere pentru sistem ca un magistrat să se pensioneze. Și discuția era deci cu privire la cuantumul pensiei, la vârsta de pensionare. Și mențin afirmațiile de atunci.

Editor : Sebastian Eduard