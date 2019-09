Un consilier al unui deputat PSD a fost filmat în timp ce amenință un agent de poliție care vrea să îl amendeze pentru că a oprit în dreptul unui indicator rutier care interzice acest lucru.

În clipul video realizat chiar de agentul de poliție și postat pe Facebook de Marian Godină, consilierul Lucian Rădulescu îi arată agentului legitimația sa emisă de Camera Deputaților încercând să scape de amendă, iar la final îl amenință.

Lucian Rădulescu este consilier al deputatului PSD de Prahova Laura Moagher, care a câștigat un mandat în alegerile din 2016.

"Nu cred că trebuie să ai conflict cu mine", spune Rădulescu polițiștului în începutul filmării.

Bărbatul îl avertizează pe agent, apoi îi cere să-l urmeze lângă mașină unde scoate legitimația de la Camera Deputaților și i-o trângește peste acte.

Polițistul îi explică că a oprit lângă un semn de oprire interzisă, însă Lucian Rădulescu spune că așteaptă pe cineva și revine recalcitrant.

"Îți arăt eu ție", spune Rădulescu înainte să abandoneze actele în mâinile polițistului să plece cu mașina

Lucian Rădulescu este director adjunct al CSM Ploiești și administratorul al bazelor sportive din subordinea clubului.

Reacția lui Lucian Rădulescu: "A fost un limbaj nepotrivit, dar acel domn polițist demult mă vâna"

Lucian Rădulescu a spus pentru Observatorul Prahovean că a greșit, însă a menționat că era "vânat" de mult timp de agentul în cauză.

”A fost un limbaj nepotrivit, poate la nervi, pe care mi-l asum. Însă trebuie să știți că acel domn polițist demult mă vâna”, a declarat Rădulescu pentru Observatorul Prahovean.

Întrebat de ce i-a arătat agentului legitimația de la Camera Deputaților, Rădulescu spune că nu a intenționat să-l intimideze pe polițist.

”Nu are treabă una cu alta. Toate documentele erau în portofel, inclusiv acea legitimație. Am fost amendat pentru staționare interzisă. Poate am fost puțin recalcitrant, îmi asum ce am făcut”, a declarat Rădulescu.

IPJ Prahova: A venit la sediu și a fost testat cu etilotestul, a rezultat alcoolemie 0,16 mg/l

Observatorul Prahovean a solicitat IPJ Prahova un punct de vedere asupra evenimentelor petrecute în data de 3 septembrie în comuna Păulești, dar și asupra evenimentelor petrecute ulterior, la sediul postului de poliție din comună.

"Bărbatul din imagini, în vârstă de 45 de ani, a oprit neregulamentar pe raza localității Păulești, iar la intervenția echipajului de poliție, acesta a devenit recalcitrant, a adresat injurii, a înmânat documentele polițiștilor, după care a părăsit locul evenimentului.

Ulterior, acesta s-a prezentat cu autoturismul la sediul Postului de Poliție, unde a continuat să aibă un comportament neadecvat, iar în urma testării conducătorului cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,16 mg/l alcool pur în aerul respirat.

În cauză au fost întocmite procese verbale de constatare a contravenției pentru oprire neregulamentară, conducere sub influența alcoolului, dar și pentru adresare de injurii și nerespectarea dispozițiilor polițiștilor, fiind aplicate amenzi în valoare de 2.875 lei și reținându-se permisul de conducere celui în cauză.”, informează IPJ Prahova, la solicitarea Observatorului Prahovean.