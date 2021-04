Turcan: Un consilier are salariul cu 2.000 de lei mai mare decât un altul cu aceeași pregătire, dintr-un alt județ

Raluca Turcan susține că există în prezent inechități majore în ceea ce privește salarizarea. Ministrul Muncii a explicat la Digi24 cum un consilier superior dintr-o primărie locală are un salariu mai mare decât unul dintr-un minister, această situație nefiind una izolată. Turcan a dat și exemplul unui angajat dintr-un Consiliu Județean care câștigă cu 2.000 de lei mai mult lunar decât un altul cu aceeași pregătire și încadrare, aflat în alt județ.

Ministrul Muncii a menţionat că în prezent în sistemul public există dezechilibre foarte mari în ceea ce priveşte salarizarea.

"Este o metodă simplă, care s-a mai aplicat în 2010 şi 2011 şi a dat rezultate, doar că după aceea ghiciţi ce majoritate parlamentară a venit şi a creat iarăşi excepţii şi excepţii, iar legea unitară a ajuns să fie profund neunitară. Există în mod vădit în spaţiul public o tendinţă de dezinformare, în special din partea unor actori politici care se simt oarecum vinovaţi pentru că după atâta timp petrecut la guvernare avem în sistemul public de salarizare nişte inechităţi crase, nişte dezechilibre uriaşe, soldate cu costuri din banii publici care se resimt în fiecare an, pentru că orice inechitate în sistemul public de salarizare a condus la procese în justiţie, recuperări salariale, plăţi din urmă", a precizat Raluca Turcan.

"În momentul în care am intrat în mandat a trebuit să plătim 2 milioane de lei salarii angajaților din minister care au câștigat în instanță. Lucrul acesta s-a întâmplat peste tot în sistemul public de salarizare. Avem inechități, o răsturnare a ierarhiilor, un consilier superior, grad 5 dintr-o primărie locală are salariu mai mare decat unul dintr-un minister, ceea ce e anormal. Avem inechități între un consilier dintr-un Consiliu Județean, are salariu la aceeași pregătire și încadrare cu 2,000 mai mare decât un consilier în alt judet. Aceste inechități au dus la procese, câștig în instanță și bani pierduți la bugetul statului. Făceam un calcul și pentru cele două exemple, o dată avem 5.000 de euro dați pe an și pentru celălalt 10.000 de euro pe an, bani pe care statul îi plătește în loc să-i canalizeze. 10.000 pe an pentru un consilier. Asta e România noastră în materie de salarizare, ce pretenții să mai am să existe un pic de decență din partea adversarilor care au creat acest sistem?", a mai spus Ministrul Muncii.

Turcan: Niciun venit din Sănătate şi din Educaţie nu va scădea

Ministrul Muncii a precizat și că niciun salariu al angajaţilor din Educaţie şi din Sănătate nu va scădea după elaborarea noii legislaţii privind salarizarea bugetarilor.

"În Memorandum am spus că se stabileşte acelaşi salariu de bază în plată în funcţie de care toate sporurile intră după aceea în salariul de bază al fiecărui angajat, acele sporuri pe care le primesc toţi angajaţii. Dacă acele sporuri sunt date pentru toţi angajaţii, de ce să nu fie incluse în salariul de bază, reaşezat salariul de bază pe grilă, iar dacă ajungi să dai un spor, acela să fie pentru condiţii excepţionale de muncă sau motivaţional. Ca să răspund scurt şi ferm: nu va scădea niciun venit în Sănătate. Punct. Nu va scădea niciun venit nici în Sănătate, nici în Educaţie, pentru că vorbim despre sporuri care se dau fie pentru anumite specialităţi, cum e în Sănătate, fie pentru anumite activităţi, şi atunci se face o reaşezare pe grila de salarizare a respectivelor profesii", a afirmat Rauca Turcan.

Memorandumul care stabileşte principiile care vor sta la baza reanalizării şi elaborării cadrului legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost adoptat în şedinţa de Guvern de săptămâna trecută, iar ministerele au la dispoziţie 30 de zile să transmită propunerile privind politica de salarizare în sistemul public.

