Video Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Generația de Aur a calificat ultima oară România la mondiale. „28 de ani de frustrări”

Bogdan Stelea
30 iunie 1998, ultima zi când România a participat la un Mondial. A fost învinsă de Croația. Foto: Profimedia

România este cu sufletul la gură în această seară. Naționala de fotbal joacă în doar câteva ore un meci istoric împotriva Turciei. Tricolorii încearcă să obțină calificarea la Campionatul Mondial, după o pauză de 28 de ani, informează Digi24.

România s-a calificat ultima dată la Campionatul Mondial de Fotbal în 1998. Este vorba despre o calificare a Generației de Aur, acea echipă condusă de Gică Hagi. În 1998 România a bătut Columbia, a bătut Anglia și a făcut un egal cu Tunisia în faza grupelor. Nu mai contat foarte mult acel rezultat, iar tricolorii au fost eliminați în optimi de Croația. Acela a fost ultimul meci al României la un Campionat Mondial.

Sunt foarte mulți români care nu au văzut România la mondiale. Prin situații similare trec și cei mai mulți dintre fotbaliștii convocați la lot, care nu erau născuți acum 28 de ani. Doar patru dintre fotbaliștii români care vor juca în această seară erau născuți când România s-a calificat ultima dată. Florin Tănase avea 3 ani, Nicușor Bancu avea 6 ani, Andrei Burcă 5 ani și Ionuț Radu cu siguranță nu-și amintește acea calificare, pentru că și el avea un an.

Ce a urmat după acea calificare? 28 de ani de frustrare, 28 de ani de eșecuri.

În 2002, România a ratat dramatic calificara într-un baraj cu Slovenia după un egal la București. La următoarea calificare, în 2006, România a ieșit pe locul al 2-lea în grupă, insuficient pentru a merge la turneul final. A urmat apoi o campanie dezastruoasă în 2010, pe locul al 5-lea din 6 în calificări, după care am pierdut un nou baraj cu Grecia 1-3 în tur, 1-1 în retur. Mai apoi, în 2018, am obținut locul al 4-lea în calificări, iar la ultima Cupă Mondială, în 2022, în Qatar, „tricolorii” nu au reușit calificarea, ca urmare a rezultatelor slabe din grupe.

