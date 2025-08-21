Live TV

Turcul care a tras cu o armă în Centrul Vechi a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor calificat și alte trei infracțiuni

Data publicării:
Screenshot 2025-08-20 213427
Foto: captură video

Cetăţeanul turc care a tras cu pistolul de două ori, la interval de o săptămână, asupra a doi agenţi de pază şi a unor persoane aflate pe terasa unui local din Centrul Vechi al Capitalei a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor calificat cu premeditare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi tulburare a ordinii şi liniştii publice.

La data de 20 august, procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un cetăţean turc, în vârstă de 27 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor calificat (cu premeditare), nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi tulburare a ordinii şi liniştii publice.

Potrivit anchetatorilor, în 13 august, în jurul orei 04.30, bărbatul, înarmat cu un pistol din categoria armelor letale, deţinut fără drept, a mers într-un local din Centrul vechi al Bucureştiului, de unde a urmărit doi agenţi de pază ai localului şi, în zona bulevardului I.C. Brătianu, a tras un foc de armă în direcţia acestora, fără a-i nimeri, după care a fugit, abandonând arma într-un coş de gunoi din apropiere.

Exact la o săptămână după acest incident, în 20 august, în jurul orei 02.00, cetăţeanul turc a revenit în acelaşi local, având asupra sa alt pistol letal, deţinut fără drept, şi a tras şase focuri de armă înspre tavan şi în direcţia persoanelor aflate pe terasa localului, fără a răni pe cineva. Ulterior, Turcul a părăsit locul, abandonând din nou arma într-un coş de gunoi.

„Prin aceste acţiuni, inculpatul a tulburat ordinea şi liniştea publică, inducând persoanelor prezente o stare de temere. Din modalitatea de operare a rezultat premeditarea faptelor, dat fiind că autorul şi-a procurat arme letale şi a revenit la aceeaşi locaţie în două rânduri”, precizează anchetatorii.

În 20 august, inculpatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar joi, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bucureşti a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Cercetările sunt efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri, Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciul Investigaţii Criminale, Serviciul de Investigare a Criminalităţi Economice şi Serviciul Grupuri Infracţionale Violente.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvernul bolojan
1
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează...
accident a1
2
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte...
accident autostrada a1 ambulante masini politie
3
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
4
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
Rachetă sol sol
5
Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră...
Ce surpriză! Au făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu
Digi Sport
Ce surpriză! Au făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Szczecin,poland,January,2024:lockheed,Martin,F-35,Lightning,Ii,-,Us,Single-seat,
Ce ar însemna pentru România dacă SUA ar trimite avioane F-35, ca...
Pensionari. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile private: românii pot...
Control rovinietă. Foto: CNAIR/Facebook
Noua rovinietă, amânată cu șase luni de către Guvern. De la ce dată...
radu miruta ministrul economiei
Radu Miruță acuză că în șase companii de stat a fost numită ilegal...
Ultimele știri
MApN: România e pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina. Germania contribuie la misiuni de Poliție Aeriană Întărită
Guvernul anunță modificări la paşapoartele simple temporare
Rusia nu va semna cu Zelenski un acord de pace. Noile motive invocate de către Serghei Lavrov
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
conducte termoficare, apă caldă
Aproape jumătate din București continuă să fie fără apă caldă. Bujduveanu: S-a repornit CET Progresu, dar „încarcă destul de încet”
Screenshot 2025-08-20 213427
Momentul în care cetățeanul turc trage în localul din Centrul Vechi al Capitalei. Atacul ar fi fost comandat
pistol de jucărie
Un tânăr a tras cu pistolul în direcția unei terase din Centrul Vechi din Capitală. Cine este bărbatul reținut pentru 24 de ore
Mașini de poliție, București.
Profesor de religie, reținut după ce a violat și agresat în repetate rânduri o elevă de 14 ani
Stelian Bujduveanu.
Stelian Bujduveanu, despre alegerile la Primăria Bucureşti: Dacă fragmentăm dreapta, vom da Capitala pe mâna unui extremist
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără susține că Vladimir Putin i-a fost iubit la 17 ani, în timp ce el era căsătorit cu Ludmila și...
Cancan
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Adio, Universitatea Craiova! Transfer de ultimă oră, înainte de decisivul cu Bașakșehir. Exclusiv
Adevărul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii...
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Cine este bărbatul găsit împușcat într-un cimitir din Giugiu. Ce i-a spus soției sale înainte de a recurge la...
Digi Sport
Scandalul din mall a fost filmat: momentul în care celebrul fotbalist vrea să-i dea un cap în gură unui agent...
Pro FM
Prieten apropiat, despre Ozzy Osbourne: „A trăit la limită atât de mult, încât faptul că a ajuns să trăiască...
Film Now
„Frumoasă, puternică, asumată”. Sharon Stone, imaginea senzualității într-o ținută sumară pe coperta Harper's...
Adevarul
Mărturia veteranului ucrainean luat prizonier de propriii camarazi după ce a fost recrutat forțat de ruși
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale. Procurorul Horodniceanu, cu 40.000 lei salariu, amenință: Nu acceptăm!
Digi FM
Andreea Bălan, criticată după ce s-a îmbrăcat în fustă mini la Mănăstirea Prislop: "Cum de te-au lăsat să...
Digi World
O lună a planetei Uranus, necunoscută anterior, descoperită cu ajutorul telescopului spaţial James Webb. „O...
Digi Animal World
Au instalat o cameră în grădină și nu le-a venit să creadă ce au surprins. Două vulpi au transformat o...
Film Now
Fostul soț al Jessicăi Alba nu-și mai ascunde noua relație. Iubita lui model, cu 20 de ani mai tânără, toată...
UTV
Thailanda oferă 200.000 de bilete de avion gratuite pentru turiștii străini