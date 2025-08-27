Live TV

Turcul care ar fi comandat atacul armat din Centrul Vechi a fost prins la graniță. Date noi din anchetă

ARH N17 TURC RETINUT PISTOLAR IMPUSCATURI TERASA CENTRUL VECHI VO 250825_00160
Turcul care ar fi comandat atacul armat din Centrul Vechi a fost prins la graniță. Foto. Digi24
Alți doi suspecți, deja în arest preventiv

Cetățeanul turc despre care anchetatorii spun că ar fi coordonat atacul armat din Centrul Vechi al Capitalei a fost prins la Nădlac, în timp ce încerca să fugă din țară. El se afla într-un taxi, alături de alți doi conaționali, care vor fi audiați pentru a se stabili dacă au avut sau nu legătură cu atacul.

Polițiștii aveau informații că acesta intenționa să părăsească România și au instituit filtre pe drumurile care duc spre vamă.

Surse apropiate anchetei precizează că individul a fost greu de descoperit, pentru că autoritățile nu știau în ce mașină se află.

Cei doi turci care îl însoțeau vor fi audiați pentru ca procurorii să stabilească dacă au avut sau nu un rol în atacul pus la cale în Centrul Vechi.

Vă reamintim că alți doi cetățeni turci se află deja în arest preventiv. Unul dintre ei este cel care a deschis focul pe terasa din Centrul Vechi, iar celălalt este acuzat că l-a ajutat, fiind cel care i-ar fi oferit un rucsac în care se afla pistolul, precum și haine de schimb.

Procurorii iau în calcul ipoteza că atacul armat din centrul Capitalei a fost comis la comandă. Anchetatorii continuă verificările pentru a stabili rolul exact al fiecărui suspect și pentru a documenta întreaga rețea din spatele atacului.

