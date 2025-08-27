Cetățeanul turc despre care anchetatorii spun că ar fi coordonat atacul armat din Centrul Vechi al Capitalei a fost prins la Nădlac, în timp ce încerca să fugă din țară. El se afla într-un taxi, alături de alți doi conaționali, care vor fi audiați pentru a se stabili dacă au avut sau nu legătură cu atacul.
Procurorii iau în calcul ipoteza că atacul armat din centrul Capitalei a fost comis la comandă. Anchetatorii continuă verificările pentru a stabili rolul exact al fiecărui suspect și pentru a documenta întreaga rețea din spatele atacului.