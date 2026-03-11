Live TV

642786702_1344636394365210_2953013691090148205_n
E.S. Takashi Kate, ambasadorul Japoniei la București. Foto: Facebook/Embassy of Japan in Romania

Takashi Kate, ambasadorul Japoniei la Bucureşti, a publicat marți pe reţelele sociale un scurt clip video în care prezintă impresii din vizita sa în judeţul Buzău, efectuată în urmă cu o săptămână.

În imaginile distribuite online, diplomatul japonez apare explorând zona Vulcanii Noroioşi, una dintre cele mai cunoscute atracţii turistice ale regiunii, dar şi ruinele termelor romane de la Pietroasele.

Oficialul a degustat totodată și celebrii cârnaţi de Pleşcoi la un restaurant local sau covrigii de Buzău la cabinetul preşedintelui Consiliului Județean.

Filmarea surprinde peisajul din Buzău, dar şi momente amuzante din timpul vizitei sale, inclusiv situaţia în care ambasadorul trebuie să îşi cureţe încălţămintea, după ce a păşit pe terenul plin de noroi lipicios specific zonei.

Mă aflu la Pâclele Mari în Buzău, zona cunoscută pentru Vulcanii Noroioşi. Pentru că noroiul este aşa de lipicios, pantoful meu a fost pur și simplu înghiţit”, spune în clip ambasadorul Japoniei la Bucureşti.

În mesajul care însoţeşte filmarea, ambasadorul a transmis că experienţa din Buzău a fost una memorabilă, lăudând totodată peisajele unice şi ospitalitatea locală.

