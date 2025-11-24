Live TV

Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări, salvamontiştii au găsit doar un rucsac

salvamont
Foto: Arhivă Salvamont Brașov

Un turist care a cerut ajutor, spunând că se află într-o stare avansată de epuizare şi hipotermie, este căutat de peste 17 ore de salvamontiştii braşoveni. Deşi a indicat zona Lacului Ţigăneşti, echipele de intervenţie nu l-au găsit, ci au descoperit doar un rucsac care ar putea să îi aparţină. 

Iniţial, în cursul nopţii de duminică spre luni, o echipă de prim-răspuns formată din şapte salvatori montani şi voluntari din cadrul formaţiei Salvamont Râşnov a pornit către zona Lacului Ţigăneşti pentru localizarea persoanei care a cerut ajutor. Turistul a transmis că este epuizat şi hipotermic, iar din acest motiv o a doua echipă a plecat din Braşov în sprijin, potrivit News.ro.

După aproximativ şapte ore de căutări, acţiunea a fost oprită în jurul orei 5:00 din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Luni dimineaţă, la ora 7:00, operaţiunea a fost reluată, fiind mobilizaţi salvamontişti din cadrul formaţiilor Zărneşti şi Predeal, precum şi o echipă a Inspectoratului de Jandarmi Braşov.

Potrivit Salvamont Braşov, echipele din teren au reuşit să identifice doar un rucsac cu echipament în zona semnalată de turist. Acesta va fi predat Poliţiei pentru verificări.

„Din păcate, în acest moment efectivele din teren sunt nevoite să se retragă din cauza epuizării fizice”, au transmis salvatorii montani.

Căutările vor fi reluate în următoarele ore şi vor continua marţi dimineaţă cu resurse suplimentare. Dacă vremea va permite, echipa rămasă la refugiul Mălăieşti va încerca ridicarea unei drone cu termoviziune pentru scanarea perimetrului.

Editor : Ș.A.

