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Turist mort în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă. Victima, recuperată cu elicopterul SMURD

Data publicării:
elicopter chemat pentru un barbat care a cazut in prapastie
Foto: Salvamont Argeș
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Din articol
Alertă falsă de dispariție

Un bărbat și-a pierdut viața în Munții Făgăraș, după ce a căzut circa 200 de metri într-o râpă, anunță Serviciul Județean Salvamont Argeș, care a intervenit azi-noapte, ajutată de un elicopter SMURD, pentru recuperarea victimei. Salvamontiștii au avut și alte apeluri pentru căutarea unor persoane dispărute, care, din fericire, s-au dovedit false. 

Serviciul Județean Salvamont Argeș a intervenit în zona Vf. Viștea Mare pentru recuperarea unui turist care a căzut aproximativ 200 de metri. Din păcate, în urma căderii, victima a decedat, potrivit salvamontiștilor.

„Salvamont Argeș a mobilizat întreg personalul disponibil, inclusiv salvatorii aflați la domiciliu, în zona Stâna lui Burnei, pentru a asigura intervenția terestră, în cazul în care elicopterul SMURD din POA Târgu Mureș nu ar fi putut efectua intervenția.

La fața locului a fost troliat personal medical care a constatat decesul.

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, într-o zonă de mare altitudine și teren accidentat, persoana decedată a fost extrasă de elicopterul SMURD și transportată la Victoria unde va fi preluată de IML”, potrivit Salvamont Argeș.

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Poliția Argeș afirmă că victima este un bărbat de 55 de ani din Târgu Mureş, care a murit duminică, după ce a căzut într-o râpă, pe un traseu din Munţii Făgăraş.

„Astăzi, 16 august, poliţiştii şi salvamontiştii din Argeş au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe un traseu montan din judeţul Argeş, în munţii Făgăraş, o persoană aflată în drumeţie ar fi căzut într-o râpă. În urma căderii, persoana ar fi suferit leziuni, în urma cărora a survenit decesul, trupul neînsufleţit urmând a fi extras cu sprijinul reprezentanţilor Salvamont Argeş şi al unui elicopter”, anunţă IPJ Argeş.

Din primele cercetări, efectuate de poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş a rezultat că persoana în cauză, un bărbat de 55 de ani, din Târgu Mureş, ar fi căzut accidental într-o râpă, în timpul unei drumeţii.

„Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş.Totodată, în cauză va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, pentru stabilirea cauzei decesului, iar cercetările sunt continuate, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc”, informează IPJ Argeş, potrivit News.ro.

Alertă falsă de dispariție

Sâmbătă noapte, salvamontiștii au fost solicitați și pentru căutarea unei femei de 29 ani care a coborât de pe Vârful Moldoveanu și nu a ajuns acasă.

„Am verificat drumul spre Stâna lui Burnei, Căldarea Capra și parcarea de la Bâlea Lac, jandarmii montani au verificat Valea Buda. Nu a fost găsită mașina cu care era plecată persoana respectivă.

Duminică dimineață în jurul orelor 10.50, persoana a anunțat că este bine. De fapt ce s-a întâmplat: la întoarcere de la Stâna lui Burnei, în loc să vină spre Nucșoara, din cauza oboselii, a intrat pe un drum forestier lateral. A mers până a rămas fără carburant, a dormit în mașină, iar dimineață a mers pe jos până la drumul de Valea Rea. A întâlnit un grup de turiști și au venit până la zona cu semnal să anunțe că totul este ok. Va merge cineva din familie să îi ducă carburant și să îi dea curent să pornească mașina”, a mai precizat Salvamont Argeș.

O altă acțiune a vizat căutarea unui parapantist care ar fi căzut cu parapanta, dar s-a dovedit apel fals.

„Tot în cursul nopții trecute, ca urmare a unui apel venit de la un turist aflat în zona de creastă a Munților Făgăraș, echipa Salvamont Argeș aflată în serviciul de tură operativă la Refugiul Capra a verificat zona Iezerul Caprei - Turnul Paltinului căutând un parapantist care ar fi căzut în zona respectivă, conform informațiilor transmise de apelant. Din fericire, informația nu s-a confirmat”, potrivit Salvamont Argeș.

Editor : B.P.

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