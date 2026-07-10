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Turist străin, găsit mort în mașină. El venise cu fiul la un festival de muzică de pe litoral

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ambulanta smurd
Foto: ISU
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Un cetăţean croat, de 54 de ani, a fost găsit în stare de inconştienţă într-un autoturism, în parcarea din afara perimetrului de desfăşurare a festivalului „Beach, Please!” de la Costineşti, bărbatul fiind ulterior declarat decedat, a informat vineri Gruparea de Jandarmi Mobilă (GJM) Constanţa.

Croatul se afla împreună cu fiul său, de 17 ani, tânăr care a fost preluat de reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Constanţa, precum şi de cei ai Serviciului pentru Imigrări.

„În contextul desfăşurării festivalului Beach, Please! 2026, seara trecută, în jurul orei 23.45, forţele de ordine care asigurau măsurile de siguranţă la festival au fost sesizate cu privire la starea de inconştienţă a unui bărbat, aflat într-un autoturism, în parcarea din afara perimetrului de desfăşurare a evenimentului. Personalul medical a intervenit de urgenţă şi a efectuat manevrele de resuscitare, ulterior persoana fiind transportată la postul medical avansat din zona festivalului, unde protocolul de resuscitare a fost continuat. În pofida tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenţie, bărbatul, cetăţean croat, în vârstă de 54 de ani, a fost declarat decedat”, reiese din comunicatul transmis de GJM Constanţa.

Conform sursei menţionate, din primele verificări a reieşit că bărbatului i s-ar fi făcut rău, cercetările fiind preluate de poliţişti în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor celor petrecute.

„Bărbatul se afla împreună cu fiul său, în vârstă de 17 ani, care a fost preluat de reprezentanţii DGASPC Constanţa şi de poliţişti ai Serviciului pentru Imigrări Constanţa, în vederea acordării sprijinului de specialitate”, se mai spune în comunicat.

Editor : Liviu Cojan

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