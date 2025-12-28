Live TV

Video Turiști blocați în Refugiul Călțun. Operațiunea de evacuare, planificată pentru luni: Am fi pus în pericol salvatorii

Data actualizării: Data publicării:
iarna - munte
Meteorologii au emis alerte de vreme rea. Foto: Captură video Facebook/Salvamont Argeș

Patru turiști din Republica Moldova au rămas blocați duminică seară, 28 decembrie, în Refugiul Călțun din Făgăraș. Din cauza viscolului puternic, salvatorii montani nu au putut interveni pentru evacuarea acestora. Cristi Toma, reprezentant Salvamont Argeș, a declarat la Digi24 că cei patru bărbați, cu vârste în jurul a 30 de ani, sunt echipați și au hrană.

„Este vorba de patru cetățeni de origine moldoveană, toți bărbați, cu vârste în jurul a 30 de ani. Au plecat ieri din zona Piscul Negru spre Vârful Negoiu. Ajunși în zona Lacului Călțun, vremea s-a înrăutățit. Au rămas peste noapte în refugiul din Călțun. Astăzi dimineață au venit cu un telefon cum că sunt blocați. Vremea s-a înăsprit în zona montană. Suntem sub avertizare de cod roșu: vânt puternic, ninsoare, transport de zăpadă, ceață, vizibilitate scăzută. Nu am putut interveni astăzi, am încercat, nu am putut interveni astăzi pentru că am fi pus în pericol și salvatorii și am organizat totul pentru mâine dimineață. La 7:30 mâine dimineață va pleca o echipă de prim-răspuns de la Salvamont Argeș, patru salvatori montani de la Refugiul Capra de pe Transfăgărășan, iar în sprijin vor mai veni alți cinci salvatori din Pitești.

Toți patru sunt în stare bună, au echipament, au hrană până mâine. În refugiu este destul de cald, nu e ca într-o cabană, dar oricum sunt condiții bune de stat peste noapte”, a spus Cristi Toma la Digi24.

Amintim că meteorologii au emis alerte de vreme rea. Este cod roșu de ninsori și vânt în zona montană, până luni la ora 10:00. În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi și ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu rafale care pot ajunge și la 120 km/h. În Muntenia și Oltenia este cod Galben de intensificări ale vântului, în timp ce în mare parte din Moldova va fi cod portocaliu.

Citește și:

Viscol puternic la Rânca. Autoritățile nu mai permit urcarea în stațiune, iar mașinile sunt însoțite de drumari la coborâre

Vreme rea în toată țara. Ministerul Mediului a convocat comitetul pentru situații de urgență

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
2
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
mirabela gradinaru
3
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
ooo
4
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
Kim Jong Un
5
Kim Jong Un: Coreea de Nord și Rusia au „împărțit sângele, viața și moartea” în războiul...
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
Digi Sport
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barca rasturnata in mare dupa naufragiul unui vas
Patru spanioli dispăruți în urma naufragiului unui vapor turistic în Indonezia
masa de Craciun goala
Sărbători sub semnul austerității. Bate vântul în multe dintre hotelurile și pensiunile din țară: „Lumea preferă să stea pe lângă casă”
fontana di trevi profimedia
Accesul la Fontana di Trevi se va face contra cost din luna februarie, a anunţat primarul Romei
Ministerul Afacerilor Externe.
Aplicație pentru turiștii români, lansată de Ministerul de Externe
pasagera in aeroport
Românii călătoresc tot mai mult cu avionul. Record de pasageri, în 2025, pe aeroporturi: „Înainte ne chinuiam pe la microbuze”
Recomandările redacţiei
augustin zegrean
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Rusia a găsit care e „principalul obstacol în calea păcii”: Europa...
ccr curtea constitutionala
Ce spun politicienii după ce CCR a amânat pensiile magistraților...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_23_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile...
Ultimele știri
„Bătălia Sexelor” a avut loc în Dubai. Aryna Sabalenka, confruntare cu Nick Kyrgios
Zidul polonez antidrone ar putea fi operațional în șase luni, „poate chiar mai repede”. Suma uriașă investită în acest proiect
Ce este Iron Beam, sistemul militar de interceptare care tocmai a intrat în dotarea Israelului. „Începutul unei revoluţii tehnologice”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în Taur aduce un semn decisiv pe 29 decembrie pentru patru zodii. Pentru ele, amânarea nu mai este o...
Cancan
România, înghițătă de VISCOL! Cod roșu în 11 județe unde va ninge năprasnic. Vortexul polar a fost puternic...
Fanatik.ro
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep chiar înainte de Revelion. Mesajul transmis de...
Adevărul
Motivul pentru care stațiunile de schi din Alpi sunt abandonate în fiecare an. Peste 150 au fost închise doar...
Playtech
Contor vs. contoar: care este forma corectă, potrivit DEX
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
Pro FM
Dezvăluiri despre Anna Kournikova și Enrique Iglesias, după nașterea celui de-al patrulea copil al lor...
Film Now
Noi detalii despre moartea lui Michele și Rob Reiner. Cei doi s-au stins la câteva minute după atac, potrivit...
Adevarul
Țara care solicită anularea tuturor vizelor pentru cetățenii americani, după extinderea interdicției de...
Newsweek
Vinul alb sau roșu? Ce e mai sigur de băut la pensie de sărbători. Face bine la sănătate
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Ultima dorință a lui Glenn Close. Actrița a dezvăluit cum își imaginează finalul vieții: „Acolo vreau să mor...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...