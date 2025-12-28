Patru turiști din Republica Moldova au rămas blocați duminică seară, 28 decembrie, în Refugiul Călțun din Făgăraș. Din cauza viscolului puternic, salvatorii montani nu au putut interveni pentru evacuarea acestora. Cristi Toma, reprezentant Salvamont Argeș, a declarat la Digi24 că cei patru bărbați, cu vârste în jurul a 30 de ani, sunt echipați și au hrană.

„Este vorba de patru cetățeni de origine moldoveană, toți bărbați, cu vârste în jurul a 30 de ani. Au plecat ieri din zona Piscul Negru spre Vârful Negoiu. Ajunși în zona Lacului Călțun, vremea s-a înrăutățit. Au rămas peste noapte în refugiul din Călțun. Astăzi dimineață au venit cu un telefon cum că sunt blocați. Vremea s-a înăsprit în zona montană. Suntem sub avertizare de cod roșu: vânt puternic, ninsoare, transport de zăpadă, ceață, vizibilitate scăzută. Nu am putut interveni astăzi, am încercat, nu am putut interveni astăzi pentru că am fi pus în pericol și salvatorii și am organizat totul pentru mâine dimineață. La 7:30 mâine dimineață va pleca o echipă de prim-răspuns de la Salvamont Argeș, patru salvatori montani de la Refugiul Capra de pe Transfăgărășan, iar în sprijin vor mai veni alți cinci salvatori din Pitești.

Toți patru sunt în stare bună, au echipament, au hrană până mâine. În refugiu este destul de cald, nu e ca într-o cabană, dar oricum sunt condiții bune de stat peste noapte”, a spus Cristi Toma la Digi24.

Amintim că meteorologii au emis alerte de vreme rea. Este cod roșu de ninsori și vânt în zona montană, până luni la ora 10:00. În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi și ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu rafale care pot ajunge și la 120 km/h. În Muntenia și Oltenia este cod Galben de intensificări ale vântului, în timp ce în mare parte din Moldova va fi cod portocaliu.

Editor : A.M.G.