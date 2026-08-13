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Video Turiști nemulțumiți că au fost evacuați de pe plaja din Costinești din cauza unei drone. „E frumos să nu ne lăsați să trecem la mare?”

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jandarmi pe plaja
Foto: Digi24
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Noi alerte de securitate au pus pe jar autoritățile din România. Două drone au fost semnalate în județul Tulcea, iar o a treia, în apele Mării Negre, la Costinești. Până să fie analizată drona găsită pe mare, plaja a fost evacuată. Au fost însă și turiști nemulțumiți, care s-au certat cu forțele de ordine.

Alarma s-a dat la ora 8 dimineața. Un salvamar care patrula pe plaja din Costinești a văzut drona plutind pe mare, foarte aproape de țărm.

Nicu Serefim, șeful salvamarilor din Costinești: Ni s-a semnalat de cei care lucrează în port că e un obiect, când l-am văzut era o dronă. Bineînțeles că am sunat la 112, până să vină poliția am dat oamenii din apă și de pe plajă, nu știam despre ce e vorba. Am luat măsurile care consideram că sunt necesare. A venit valul și l-a scos pe dig. Ne așteptam să explodeze, dar nu a explodat. E pe dig, bucăți.

Militari, polițiști, jandarmi și specialiști din SRI au împânzit zona și au evacuat plaja. Câțiva turiști revoltați că nu pot ajunge în apă s-au certat cu jandarmii.

- E frumos să nu ne lăsați să trecem la mare? Care este motivul?

*

- Ni s-a spus că e o dronă la mal și nu ne dau voie să intrăm pe plajă. Toată lumea vrea să intre pe plajă, dar nu avem voie.

*

- Vă lasă să intrați pe plajă?

- Nu ne lasă.

- De ce? Drona asta...

- Dvs ce ați auzit?

- Să eliberăm plaja, să ne îndepărtăm.

- Vă este teamă?

- Oricui îi este teamă de așa ceva, la ceea ce se întâmplă trebuie să evităm orice pericol.

*

- Mergem acasă.

- Ați venit la plajă, în concediu?

- Da, de o zi și se pare că trebuie să ne întoarcem înapoi.

Scafandrii militari au scos drona din apă. După verificări amănunțite s-a constatat că nu are încărcătură explozibilă.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării: Este un război real care se întâmplă în Marea Neagră. Suprafața Mării Negre este dublă față de suprafața României, se întâmplă pe un sector din Marea Neagră un război la propriu, sunt situații ca cea de azi-dimineață în care valurile aduc resturi de drone rezultate în urma acestui război și la țărmul românesc al Mării Negre, cum se duc și la țărmul celorlalte țări.

Și Forțele Aeriene au fost în alertă după ce două drone au pătruns pentru scurt timp în județul Tulcea. Avioane de vânătoare de la baza Borcea au fost ridicate pentru a monitoriza dronele.

Editor : M.B.

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