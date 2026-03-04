Turiști români blocați în Dubai: „De la consulat spun că pot să ne ajute doar cu terapii. Nu avem nevoie de terapie acum”

Peste 3.000 de români au cerut ajutor autorităților pentru a se întoarce în țară, de la începutul războiului din Iran. Cei mai mulți dintre aceștia sunt turiști. Câțiva dintre aceștia, blocați într-un hotel din Dubai, se plâng că sunt „lăsați de izbeliște” atât de agenția de turism prin care au făcut excursia, cât și de reprezentanții Consulatului din Dubai. „Nu ne bagă nimeni în seamă”, a spus la Digi24 Cosmina Andreea Marin, o turistă care trebuia să revină în țară încă de sâmbătă.

„Absolut nimic, nimic. Deci noi la acest hotel, de când ne-au adus de la aeroport, am fost cazați trei zile de la agenția de turism. De două zile suntem pe cont propriu și absolut nimic. Am pus la consulat, am făcut absolut toate demersurile, nimeni nu ne bagă seama. Deci suntem pur și simplu lăsați de izbeliște”, a spus ea.

Marin spune că turiștii români aflați în acest hotel își achită zilnic cazarea, din banii proprii.

„Noi până acum am putut să gestionăm situația, dar din păcate sunt oameni care nu mai au bani nici de mâncare, nici nu se pune problema de altceva. Sunt copiii, suntem disperați, auzim cum zboară rachetele deasupra noastră și așteptăm și noi răspuns și de la agenție, și de la consulat și de la noi din România. Absolut nimic, absolut nimic. Așteptăm și ne pun în fiecare zi să plătim cât o zi din bugetul nostru, bineînțeles”, a adăugat ea.

Un alt turist spune că a vorbit cu reprezentanții Consulatului României din Dubai. „Ne spun că nu pot să ne ajute, doar cu terapii. Nu avem nevoie de terapie acum, în momentele astea suntem foarte mulți care doar așteptăm. Vrem să mergem să mergem acasă, la copii, la familie, dar nu suntem ajutați în nici un fel”.

„Plătim cazare, plătim mâncare, plătim taxe de turism pe zi. Nu am beneficiat de absolut nimic, decât cele trei zile pe care agenția ți le oferă pe baza contractului. În rest, absolut nimic. Nu ne spune nimeni nimic, sunt foarte mulți care au rămas fără bani, nu așa cum se vorbește din țară, că românii care au plecat în Dubai sunt bine și au ce mânca. Nu este așa”, a adăugat el.

Turiștii spun că le-a expirat și asigurarea de călătorie, care le-ar fi decontat unele costuri.

Mii de români, blocați în țările din Orientul Mijlociu, au cerut ajutor pentru revenirea în țară. În total, în zona de conflict se află 16.000 de români, mare parte dintre ei rezidenți în Emiratele Arabe. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Andrei Ţărnea a transmis, la Digi24, un mesaj pentru românii blocați în zonele afectate și avertizează că, chiar dacă un zbor este programat, nu există certitudinea că acel zbor va fi realizat.

„În acest moment în spațiul aerian al majorității țărilor din regiune este închis. În consecință nu există zboruri spre România. Au existat sporadic din Emiratele Arabe Unite, în mod particular din Dubai și din Iordania zboruri spre Europa, dar și acestea sunt pe rând deschise sau anulate. Suntem într-o situație volatilă și dificilă. În continuare sunt programate zboruri ale liniilor aeriene pe care cetățeni români, pasageri ai acestor linii aeriene, au primit noi bilete de avion, dar unele dintre acestea au fost anulate, altele urmează să fie programate în cursul zilei de astăzi sau mâine, dar nu există o certitudine că aceste zboruri pot să fie realizate”, a explicat Țărnea.





