Turiștii au ajuns în Turcia, iar bagajele lor în Egipt. Peste 300 de persoane, care au zburat din Oradea, au rămas fără bagaje

Vacanța a peste 300 de turiști a fost dată peste cap după ce bagajele lor au fost încurcate între ele şi au ajuns greşit la destinaţie. Mai exact, bagajele turiștilor care au zburat, din Aeroportul din Oradea, spre Antalya au ajuns la Hurghada și invers, scrie Bihoreanul.ro.

Bagajele a peste 300 de turiști care au zburat sâmbătă seară de pe Aeroportul din Oradea spre Antalya şi Hurghada au fost încurcate între ele şi au ajuns greşit la destinaţie, după o eroare făcută de angajații aerogării. Practic, turiștii care au fost îmbarcați la ora 18.51 către Egipt s-au trezit cu bagajele celor care au plecat la ora 19.36, de pe Aeroportul din Oradea spre Antalya și invers.

„Am ajuns la 21.30 pe Aeroportul din Antalya şi am mers sa ne luăm bagajele pentru ca apoi să mergem la resort. Am aşteptat la banda de bagaje şi nimic, am stat cam o oră cred, pe urmă am întrebat la informaţii, ei nu ştiau de situaţie. În final am aflat ce s-a întâmplat, că bagajele au fost încurcate. Am stat trei ore în aeroport ca să completăm şi nişte hârtii ca să ne trimită bagajele. A fost groaznic. Cu copii mici după noi, am rămas şi fără lapte praf, hainele sunt în bagaj. N-am păţit asa ceva de când călătoresc", a povestit o orădeancă.

Potrivit acesteia, în această aeronavă au fost circa 180 de persoane. Astfel că, în total, aproximativ 360 de persoane au fost afectate de încurcătură.

„Sunt familii cu copii mici fără lucruri de strictă necesitate și fără o certitudine asupra momentului când le vor ajunge bagajele. Este inadmisibil așa ceva, având în vedere că (angajații Aeroportului Oradea - n.r.) au câteva zboruri, să comită astfel de gafe majore!”, a transmis o altă cititoare revoltată pentru Bihoreanul.ro.

Contactat de presa locală, managerul Aeroportului Oradea a confirmat situația, susținând că angajaţii regiei au lucrat toată noaptea pentru a repara greșeala făcută.

„Am căutat cele mai rapide soluţii pentru a remedia situaţia şi ca bagajele să ajungă la destinaţiile corecte. Astfel, bagajele turiştilor din Antalya au ajuns pe aeroportul de acolo în această dimineaţă, la ora 7.06, iar cele ale turiştilor din Hurghada la ora 9.03. Mai avem însă de trimis 33 de bagaje în Hurghada, care nu au mai avut loc în aeronavă, dar încercăm să le trimitem şi pe acelea prin alte aeroporturi în cursul zilei de astăzi", a declarat Răzvan Horga.

