Turul Târgurilor de Crăciun 2025 cu Digi FM

Pe 19 decembrie s-a încheiat cea de-a cincea ediție a Turului Târgurilor de Crăciun – proiectul de suflet Digi FM care, de la an la an, a crescut într-un exercițiu firesc de solidaritate colectivă. Timp de o săptămână, Lucian Mîndruță a străbătut peste 1.800 de kilometri pentru a aduce spiritul bunăvoinței în cinci localități: Brașov, Timișoara, Arad, Sibiu și Craiova. Echipa mobilă a vizitat peste 320 de copii, iar mobilizarea oamenilor generoși s-a materializat în cadouri care vor rămâne mult în amintirea celor mici. A fost un drum parcurs nu doar pe hartă, ci și prin comunități, emoții și dorința de a fi de ajutor.

Din 15 decembrie, seară de seară, între orele 17:00 și 19:00, Digi FM și-a mutat emisia LIVE în centrul orașelor incluse în traseu. Radioul a ieșit din studio și a devenit spațiul deschis unde ascultătorii și trecătorii cu brațele pline și cu inimile larg deschise s-au întâlnit în jurul aceleiași idei: grija față de copiii cu posibilități reduse, pentru care sărbătorile nu vin cu surprize sub brad.

Campania a continuat tradiția începută în urmă cu cinci ani, când Turul Târgurilor de Crăciun a pornit pentru prima dată în caravană prin marile orașe ale țării, cu misiunea de a strânge laolaltă români care cred în puterea faptelor bune și de a-i transforma pentru câteva zile în adevărați „spiriduși”. Ca întotdeauna, Asociația Banca de Bine l-a însoțit pe Lucian Mîndruță, pentru ca dărnicia ascultătorilor Digi FM să ajungă exact acolo unde este cel mai așteptată. Cu o viteză impresionantă, imediat după fiecare transmisie LIVE, voluntarii din teritoriu au colectat, sortat și distribuit mai departe jucăriile, cărțile, hainele sau încălțămintea primite către cei care nu au mereu parte de bucuria despachetării cadourilor.

Pentru copiii sprijiniți de Banca de Bine, darurile nu înseamnă doar obiecte: ele sunt speranță, căldură și sentimentul că lumea mai crede încă în magie. Această ediție a Turului Târgurilor de Crăciun a fost un exemplu clar că generozitatea nu are margini și că, atunci când comunitatea se adună pentru o cauză bună, putem schimba destine”, a împărtășit Violeta Bîltac, Președintele Asociației Banca de Bine.

La finalul acestui maraton caritabil, Lucian Mîndruță, realizatorul Digi FM, a transmis un mesaj de profundă recunoștință comunităților locale și publicului Digi FM:

„Fraților! Sunteți oameni buni! Am dovada. În fine, am avut-o și am trimis-o la copiii necăjiți pe care i-am vizitat. Anul acesta parcă v-ați deschis și mai tare inimile pentru noi. La fiecare oprire din Turul Târgurilor de Crăciun v-am întâlnit și v-am ‘spus’ la Digi FM. Am întâlnit oameni care au ales să dăruiască fără să aștepte nimic în schimb și, pentru mine, acesta este cel mai frumos sens al sărbătorilor: să ne amintim că bucuria se împarte. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi și ne-au trecut pragul studioului mobil și anul acesta. Brașov, Timișoara, Arad, Sibiu, Craiova! Sunteți buni!”

Turul Târgurilor de Crăciun rămâne o confirmare vie că magia Crăciunului se regăsește, dincolo de luminițe sau ornamente festive, în gesturile făcute din preocupare și bunătate față de ceilalți. Digi FM mulțumește cu acest prilej tuturor celor care au ales să se implice și să dea sens unei noi ediții. 

Despre Digi FM

Digi FM este combinația ideală de știri, dezbateri de substanță, interviuri cu „oameni de colecție” și cea mai bună muzică. Alături de Pro FM, cea mai longevivă stație radio din România, Dance FM și Digi24 FM, cele patru posturi fac parte din grupul DIGI, care mai deține și televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, postul de filme (pay-tv) Film Now, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World și televiziunile muzicale UTV, Music Channel și Hit Music.

