Ucraina dezvoltă un sistem de apărare aeriană multistratificat, inspirat din modelul israelian Iron Dome. Cum ar trebui să funcționeze

Pavlo Ielizarov
Jumătate din drone distruse în apropierea frontului Accentul pe „apărarea aeriană mică”

Ucraina dezvoltă propriul sistem complex de apărare aeriană, care are elemente comune cu „Iron Dome” al Israelului, dar la o scară mult mai mare, pentru a se potrivi cu dimensiunea țării, a declarat un oficial de rang înalt al Forțelor Aeriene.

Pavlo Ielizarov, comandantul adjunct al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, a declarat că sistemul planificat va combina mai multe elemente, în loc să se bazeze exclusiv pe scumpe sisteme de apărare antirachetă fabricate în Occident.

Într-un interviu acordat jurnalistei Ianina Sokolova, Ielizarov a declarat că ar fi imposibil să se protejeze complet teritoriul Ucrainei folosind doar sisteme de apărare aeriană costisitoare, precum sistemul de apărare aeriană Patriot sau sistemul de apărare aeriană IRIS-T.

În schimb, conducerea militară a Ucrainei a aprobat un concept pentru un „Iron Dome” dezvoltat la nivel național, format din patru componente integrate, concepute pentru a contracara amenințările aeriene.

„Acesta va fi diferit de cel israelian, deoarece cupola noastră trebuie să fie mult mai mare”, a declarat Yelizarov. „Dacă ați plasa cupola israeliană peste sistemul nostru, ar arăta ca un punct mic din punct de vedere al dimensiunii.”

Forțele aeriene lucrează în prezent la implementarea sistemului, a adăugat el.

Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să rămână la putere

Jumătate din drone distruse în apropierea frontului

Potrivit lui Yelizarov, până la 50% din dronele rusești sunt în prezent distruse în apropierea frontierei sau de-a lungul liniei frontului, unde sunt staționate cele mai experimentate unități de apărare aeriană și de reacție rapidă ale Ucrainei.

Aceste brigăzi dislocate în avans absorb cea mai mare parte a atacurilor și interceptează multe drone înainte ca acestea să poată ajunge în orașele mari sau la infrastructura critică.

În cadrul noului sistem, Statul Major al Ucrainei va compila cererile unităților de pe linia frontului care includ doar cerințe tehnice, fără a menționa modele sau producători specifici de drone.

Ielizarov a spus că forțele ruse și-au schimbat recent tactica, lansând drone Shahed de fabricație iraniană în roiuri mari pentru a copleși apărarea ucraineană.

„Nu mai zboară în grupuri mici. Este ca și cum niște mistreți ar alerga prin pădure, distrugând totul în calea lor”, a spus el. „Este probabil ca acest model să se intensifice.”

Chiar dacă Ucraina desfășoară echipe mobile de apărare aeriană în mai multe straturi defensive, un val mare de drone – de exemplu, 15 care intră simultan în același sector – poate copleși în continuare apărarea locală, a adăugat el.

Pentru a contracara această tactică, Forțele Aeriene au dezvoltat noi metode de combatere a roiurilor de drone și trec treptat la acestea.

Parlamentul Ungariei a adoptat o moţiune de respingere a aderării Ucrainei la UE. „Liderii europeni antrenează Europa în război”

Accentul pe „apărarea aeriană mică”

Ielizarov a fost numit comandant adjunct al Forțelor Aeriene în ianuarie 2026. Potrivit ministrului apărării al Ucrainei, Mikhailo Fedorov, el este responsabil de dezvoltarea conceptului de „apărare aeriană mică”, un sistem conceput în primul rând pentru a contracara dronele.

Înainte de numirea sa, Ielizarov a comandat unitatea militară Lasar's Group, considerată una dintre cele mai eficiente unități de vânătoare de drone din cadrul Forțelor de Apărare ale Ucrainei. S-a înrolat în armată în februarie 2022, după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei.

Premierul Orban invocă o petiție națională pentru a nu vota ajutorul UE pentru Ucraina: „Nu plătim”

 

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Donald Trump
4
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
Bogdan Ivan
5
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de toată planeta: "Aceasta nu e o alegere proprie"
Digi Sport
S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de toată planeta: "Aceasta nu e o alegere proprie"
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Trump își pierde interesul pentru negocierile privind Ucraina, concentrându-se pe Iran. „Nu e nimic de discutat”  (Financial Times)
zelenski-scaled
Zelenski este dispus să colaboreze cu orice lider al Ungariei care „nu este aliatul lui Putin”
Trump And Netanyahu Press Briefing.
Cum vede duo-ul lui Donald Trump lumea: Steve Witkoff și Jared Kushner, oamenii însărcinați cu negocierile pentru pace
radu miruta foto gov ro
Miruță, despre dronele rusești de vineri: Nu tot ce zboară se justifică să fie doborât. Au „ciupit” puțin spațiul aerian al României
drone Shahed
Iranul califică drept o „glumă” sprijinul acordat de Ucraina aliaţilor SUA din Golf în lupta împotriva dronelor
