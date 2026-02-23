Ucraina, patru ani de război. Parlamentul României va fi iluminat marți în culorile drapelului ucrainean

Parlamentul României va fi iluminat, marţi, în culorile drapelului ucrainean, pentru a marca patru ani de la agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

„Faţada principală a Palatului Parlamentului, dinspre Piaţa Constituţiei, va fi iluminată marţi în culorile drapelului ucrainean, începând cu ora 18:00, iar drapelul ucrainean va fi arborat, în aceeaşi zi, în faţa Parlamentului României. Instituţia se alătură, astfel, altor state din lume care vor comemora, la această dată, printr-un gest de solidaritate comun, victimele războiului", a anunţat Camera Deputaţilor, printr-un comunicat.

Conform sursei citate, luni, la începutul şedinţei de plen a forului legislativ de la Bucureşti, de la ora 16:00, va fi păstrat un moment de reculegere dedicat comemorării cetăţenilor Ucrainei omorâţi în război.

Pe 24 februarie se împlinesc patru ani de la declanşarea, de către Federaţia Rusă, a războiului de agresiune împotriva Ucrainei.

