Live TV

UE finanțează trei proiecte în România pentru decarbonizarea transporturilor. Cum vor fi folosite fondurile pentru infrastructura verde

Andreea Dobra Data publicării:
Romania, Tulcea, Exterior
Sursa: gettyimages
Din articol
România, beneficiară a trei proiecte pentru modernizarea transporturilor Investiții europene în porturi, aeroporturi și rețele rutiere Un instrument-cheie pentru tranziția energetică: AFIF

Uniunea Europeană a aprobat finanțări în valoare de peste 600 de milioane de euro destinate mobilității cu emisii reduse și dezvoltării infrastructurii pentru combustibili alternativi, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF). Din cele 70 de proiecte selectate la nivel european, trei provin din România, potrivit documentului consultat de Digi24.ro.

Potrivit Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA), România va primi finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii Rompetrol pentru furnizarea de combustibili alternativi, extinderea rețelei de stații EVConnect și electrificarea Terminalului DP World din Constanța.”

Vezi documentul cu cele 70 de proiecte aprobate aici

România, beneficiară a trei proiecte pentru modernizarea transporturilor

Primul proiect, derulat de Rompetrol, urmărește instalarea unei rețele de stații de încărcare rapidă în locații cheie de pe rețeaua europeană TEN-T.

Finanțarea recomandată de Comisia Europeană pentru acest proiect este de 2.010.000 de euro (2,01 milioane €), sumă destinată instalării de puncte de încărcare pentru vehicule ușoare și grele în zone strategice din țară.

Prin această investiție, Rompetrol va contribui la extinderea infrastructurii pentru mobilitate electrică într-un ritm accelerat.

Un al doilea proiect aprobat este cel al EVConnect, care vizează extinderea rețelei naționale de stații de încărcare prin instalarea unor încărcătoare de mare putere în 32 de locații.

Conform documentului oficial, acest proiect va beneficia de o finanțare europeană de 4.080.000 de euro (4,08 milioane €), alocată pentru dezvoltarea de stații de încărcare destinate atât vehiculelor ușoare, cât și transportului greu.

Investiția vine într-un moment în care cererea pentru astfel de infrastructuri este în creștere, pe măsură ce România avansează în direcția mobilității electrice.

Cel mai mare proiect românesc aprobat în această rundă de finanțare este cel depus de DP World și vizează electrificarea Terminalului din Portul Constanța.

Proiectul include instalarea de sisteme de alimentare a navelor direct de la țărm, modernizarea infrastructurii electrice pentru manipularea containerelor și introducerea unor echipamente portuare electrice.

Suma recomandată pentru finanțare se ridică la 19.823.241,50 euro (9,82 milioane €), aceasta reprezentând aproape jumătate din valoarea totală a investiției, adică 5,9 milioane de euro. 

Investiții europene în porturi, aeroporturi și rețele rutiere

La nivel european, cele 70 de proiecte aprobate acoperă modernizări în porturi, aeroporturi și pe traseele rutiere ale rețelei transeuropene de transport.

Rețeaua de puncte de încărcare publică de-a lungul TEN-T, adică Rețeaua Transeuropeană de Transport, se va extinde cu peste 500 de noi locații, inclusiv cu stații de mare putere dedicate camioanelor electrice și încărcătoare de tip Megawatt, necesare pentru transportul rutier greu.

TEN-T este o rețea strategică de drumuri, căi ferate, porturi, aeroporturi și canale navigabile care leagă toate statele membre ale Uniunii Europene.

În același timp, 24 de porturi europene vor beneficia de noi sisteme de alimentare de la țărm, infrastructură pentru combustibili alternativi precum amoniacul, precum și echipamente electrice pentru operațiunile de manipulare.

Măsurile contribuie la reducerea emisiilor generate în timpul andocării și susțin tranziția sectorului maritim către combustibili cu emisii reduse.

Aeroporturile europene vor face și ele obiectul unor modernizări importante, incluzând electrificarea echipamentelor de la sol și instalarea unor surse suplimentare de alimentare pentru aeronave, pentru a reduce utilizarea combustibililor fosili în timpul operațiunilor la sol.

„Acest sprijin semnificativ al UE va accelera tranziția către un transport sustenabil. Din 2021, peste 2,5 miliarde de euro au fost alocate proiectelor pentru combustibili alternativi, ceea ce arată ambiția UE de a face mobilitatea cu emisii zero o realitate de zi cu zi”, a transmis Paloma Aba Garrote, director al Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu.

Un instrument-cheie pentru tranziția energetică: AFIF

Finanțările sunt acordate prin Facilitatea pentru Infrastructura pentru Combustibili Alternativi (AFIF), unul dintre cele mai importante instrumente europene destinate accelerării tranziției către mobilitatea verde.

AFIF completează regulamentele ReFuelEU Aviation și FuelEU Maritime, care vizează decarbonizarea aviației și a transportului maritim.

Comisia Europeană a anunțat că, din cauza epuizării fondurilor disponibile, cea de-a treia rundă de finanțare va fi anulată.

Vor fi analizate eventualele sume rămase, urmând ca un nou program de lucru și o nouă cerere de proiecte să fie publicate în lunile următoare, conform comunicatului de presă. 

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
Timisoara, Romania
2
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
ludovic orban
3
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
4
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Digi Sport
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
raed arafat
Raed Arafat: Dacă nava cu GPL care arde pe malul ucrainean al Dunării...
Nordis
Schemele folosite în cazul Nordis. Ce a descoperit administratorul...
gif nava
Oamenii din Plauru și Ceatalchioi, evacuați din cauza unei nave cu...
photo-collage.png - 2025-11-17T154638.775
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a...
Ultimele știri
Raid al agenților federali în Charlotte: 81 de persoane arestate în doar cinci ore, la protestele masive din Carolina de Nord
Unul dintre cei mai periculoși traficanți de droguri brazilieni a fost capturat în Portugalia. Ce operațiuni conducea „Hulk”
Lucrări majore în Sectorul 3 al Capitalei: drumurile construite peste țevile de gaze vor fi închise. Ce spune prefectul Capitalei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
comisia europeana
Comisia Europeană: „Economia României încetinește puternic din cauza austerității”. Care sunt prognozele pentru 2025-2027
Lynx KF41
România va achiziționa 298 de vehicule de luptă pentru infanterie KF-41 Lynx de la Rheinmetall. Ce legătură are asta cu Budapesta
Explozie la Novorosiisk
Rusia a reluat exportul de petrol prin portul Novorossiisk, după o suspendare de două zile în urma unui atac al Ucrainei
gimnastica europeana Ganja Azerbaijan
România a câștigat cinci medalii la Europenele de gimnastică aerobică din Azerbaidjan
mircea lucescu la marginea terenului
Mircea Lucescu: „Cu Bosnia am pierdut în repriza a doua şi din cauza lipsei de concentrare din prima”. Ce a spus despre arbitraj
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
Câți bani face Anca Alexandrescu din afaceri. Averea, datoriile și firmele cadidatei suveraniste la alegerile...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Cât trebuie să aeriseşti zilnic pentru a scăpa de umezeala din casă. Funcţionează şi când e ceaţă afară
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu