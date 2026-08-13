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UE: Noi norme pentru tratarea vehiculelor la casare. „Vorbim de securizarea materialelor critice, nu doar de reciclare”

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Programul Rabla 2025. Foto: Inquam Photos/ George Calin
Foto: Inquam Photos/ George Calin
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Comisia Europeană a anunţat noile norme privind proiectarea, producţia, colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz, pentru a consolida circularitatea în sectorul autovehiculelor şi pentru a sprijini autonomia strategică a Europei, intră în vigoare din 13 august, precizează comunicatul Executivului comunitar.

În fiecare an, între 10 şi 12 milioane de vehicule din Europa ajung la sfârşitul ciclului lor de viaţă şi sunt tratate ca deşeuri. Vehiculele scoase din uz reprezintă o sursă fiabilă de materii prime valoroase. Prin urmare, atunci când aceste vehicule nu sunt gestionate în mod corespunzător, ele pot cauza probleme de mediu, iar economia europeană pierde milioane de tone de materiale. Prin promovarea recuperării, reutilizării şi reciclării oţelului, aluminiului, cuprului sau materialelor plastice, Regulamentul privind vehiculele scoase din uz va spori securitatea resurselor Europei, va reduce dependenţa de materialele virgine importate, va sprijini industria şi va reduce deşeurile. Aceasta va crea, de asemenea, noi oportunităţi de afaceri pentru întregul lanţ de aprovizionare, va încuraja o mai bună colaborare între producători, dezmembratori şi reciclatori şi va reduce impactul deşeurilor şi al mediului, a informat Comisia.

Producătorii vor trebui să furnizeze instrucţiuni clare şi detaliate pentru îndepărtarea şi înlocuirea pieselor atât în timpul utilizării, cât şi la sfârşitul ciclului de viaţă, asigurând o demontare mai uşoară a vehiculelor. Regulamentul introduce, de asemenea, primele obiective obligatorii ale Europei privind conţinutul de plastic reciclat din vehicule, pentru a stimula cererea de materiale reciclate. Măsurile de încurajare a reutilizării, refabricării şi recondiţionării vor spori disponibilitatea pieselor de schimb second-hand. Consolidarea responsabilităţii producătorilor va asigura finanţarea adecvată a tratării deşeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz şi va promova reciclarea de mai bună calitate. În plus, numai autoturismele care pot circula pe drumurile publice vor putea fi exportate în afara UE, a indicat Executivul comunitar.

„Noul Regulament privind vehiculele scoase din uz stabileşte un nou standard european pentru modul în care vehiculele ar trebui proiectate, produse şi recuperate. Este vorba despre mai mult decât reciclare - este vorba despre securizarea materialelor critice şi despre transformarea sectorului nostru auto într-unul cu adevărat circular. Fiecare maşină dezmembrată, fiecare tonă de oţel, aluminiu, cupru sau plastic recuperată reprezintă un pas către o Europă mai rezilientă”, a afirmat comisarul pentru mediu, rezilienţă în domeniul apei şi o economie circulară competitivă, Jessika Roswall.

La rândul său, vicepreşedintele executiv pentru prosperitate şi strategie industrială, Stephane Sejourne, a declarat: „Regulamentul privind vehiculele scoase din uz nu se referă doar la deşeuri, ci şi la rezilienţă şi la viitorul industrial al Europei. Aceasta contribuie la reducerea dependenţelor noastre de furnizorii externi, consolidează securitatea economică a Europei şi menţine resursele strategice în cadrul UE. Nu este vorba doar de o bună politică de mediu, ci şi de o politică industrială încăpăţânată”.

Editor : Sebastian Eduard

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