Uganda a închis graniţa cu RD Congo pentru a încerca să limiteze extinderea epidemiei de Ebola

Uganda şi-a închis graniţa cu Republica Democrată Congo cu efect imediat într-o încercare de a stopa extinderea epidemiei de Ebola, conform unui anunţ făcut miercuri de guvernul ugandez, transmit AFP şi Reuters.

Frontiera va rămâne închisă timp de 4 săptămâni, cu excepţii pentru trecerea echipelor medicale, a celor umanitare, pentru operaţiuni de securitate şi de transport de alimente şi echipamente, conform declaraţiilor făcute într-o conferinţă de presă de Diana Atwine, oficial de rang înalt din Ministerul Sănătăţii.

Uganda a raportat şapte cazuri de Ebola şi un deces în noua epidemie care a izbucnit din provincia Ituri din RD Congo.

Congo a înregistrat peste 900 de cazuri suspecte şi peste 220 de decese, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, care a declarat focarul tulpinii rare Bundibugyo de Ebola o urgenţă de sănătate publică de interes internaţional.

Guvernul Ugandei a anunţat săptămâna trecută un set iniţial de măsuri pentru a încerca să limiteze răspândirea transfrontalieră a virusului, inclusiv suspendarea serviciilor de transport public cu Congo.

Diana Atwine a declarat miercuri că orice persoană autorizată să intre în Uganda din Congo va fi obligată să se autoizoleze timp de 21 de zile.

