Ultima zi în care credincioșii mai pot intra în Altarul Catedralei Naționale. Peste 290.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult

Peste 290.000 de persoane au trecut, pe parcursul a zece zile, prin Altarul Catedralei Naţionale pentru a se închina, informează, miercuri, Agenţia Basilica a Patriarhiei Române. Miercuri, până la ora 24:00, este ultima zi în care pelerinii mai pot avea acces în Altarul lăcaşului de cult.

Persoanele care doresc să participe la pelerinajul de la Catedrala Naţională pot verifica online timpul de aşteptare aproximativ şi capătul rândului, accesând linkul pus la dispoziţie de Arhiepiscopia Bucureştilor.

În Sfântul Altar au fost aşezate spre cinstire moaştele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României şi al Catedralei Naţionale şi ale Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor.

Pelerinii sunt asistaţi permanent de grupul de voluntari „Tineri în acţiune” al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

În perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Naţională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11:00 şi 19:00.

Patriarhia Română informa, marţi, că, între 15 şi 29 noiembrie, Catedrala Naţională va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare (pictură în mozaic şi instalaţii).

În ziua de 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României şi al Catedralei Naţionale, Catedrala va fi deschisă pentru Sfânta Liturghie (orele 9:00-12:00), iar în data de 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, Catedrala va fi deschisă pentru slujba de Te Deum, apoi, în 2 decembrie, va fi deschisă pentru vizitare.

Catedrala va fi însă închisă, pentru continuarea lucrărilor interioare, în perioada 3-23 decembrie.

Din 24 decembrie, până pe 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic spre vizitare, între orele 9:00 şi 17:00.

Totodată, Patriarhia precizează că în zilele în care Catedrala Naţională este închisă, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea lăcaşului de cult.

Editor : C.S.