Live TV

Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul

Data actualizării: Data publicării:
dr flavia grosan
Dr. Flavia Groșan este cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor. Sursă foto: Facebook

Medicul Flavia Groşan, care a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei COVID-19, este internată în stare foarte gravă la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Bihor, au anunțat medicii bihoreni. Ea a făcut un stop cardio-respirator, fiind resuscitată, iar în prezent este intubată şi ventilată mecanic.

Conf. univ. dr. Carmen Pantiş, medic primar ATI la Spitalul Judeţean Bihor, a declarat sâmbătă, pentru News.ro, că medicul Flavia Groşan este după un stop cardio-respirator resuscitat.

Medicul a precizat că Flavia Groşan a fost diagnosticată cu tumoră pulmonară cu metastaze cerebrale.

Ea are pleurezie bilterală, iar în prezent este intubată şi ventilată mecanic.

În 10 septembrie, Flavia Groşan scria pe Facebook: „Astă noapte am crezut ca mor. Nu credeam ca voi trece noaptea. Oricare dintre dumneavoastră aţi fi fugit în spital. Slavă Domnului, am supravieţuit. Dar luni urgent la investigaţii. Ceva îmi iese cu virgulă”.

Publicația Bihoreanul a scris că Flavia Groşan a fost internată în noaptea de joi spre vineri, după ce în jurul orei 1.40, soţul, care o găsise inconştientă în casă, a sunat la 112 şi au fost alertate atât Serviciul de Ambulanţă Judeţean, cât şi SMURD.

Două echipaje s-au deplasat la domiciliu şi au găsit-o fără conştienţă.

„Echipajele au efectuat o resuscitare complexă şi lungă”, a declarat o sursă, citată de Bihoreanul.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
Horațiu Potra
3
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Distrigaz, după explozia din Rahova: Sigiliul de pe robinetul închis a fost rupt vineri...
BUCURESTI - PRIMA ZI DE SCOALA - 2016
5
O învățătoare a avut în septembrie un salariu mai mic cu 700 de lei decât minimul pe...
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să NU vândă "perla coroanei". Miliardarul a acceptat, însă, oferta și a dat lovitura
Digi Sport
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să NU vândă "perla coroanei". Miliardarul a acceptat, însă, oferta și a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pompieri explozie rahova 1
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi...
Anchetatori cu valize la locul exploziei de la blocul din Rahova
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Care este starea victimelor exploziei din Rahova. Un pacient cu...
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Trump îi refuză lui Zelenski rachetele Tomahawk. „Trebuie să mai...
Ultimele știri
Raportul Corpului de Control la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat constant
Cadavrul unui ostatic israelian a fost identificat de Israel. Elyahu Margalit avea 75 de ani și era crescător de cai
Explozia din Rahova. 66 de persoane au fost cazate în hoteluri și peste 280 de oameni, consiliați de psihologi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dr flavia grosan
Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind COVID, ar fi internată la Terapie Intensivă, în comă profundă
Alcoholism.,Man,Drinking,Vodka,From,The,Bottle.
OMS cere politici dure anti-alcool, după ce numărul cazurilor de cancer, în urma consumului, a crescut îngrijorător
Adam Lopez, câștigător al unui premiu de 1 milion de lire sterline în Marea Britanie
Un șofer de motostivuitor care a devenit milionar peste noapte a fost aproape să moară după ce a petrecut fără oprire trei luni de zile
joe biden
Care este starea de sănătate a lui Joe Biden, la cinci luni după diagnosticul de cancer. Ce tratament urmează fostul președinte
andaluzia, protest
„Au trăit cu cancer fără să ştie.” Scandal în Andaluzia după ce mii de femei au primit rezultate greșite ale mamografiilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în...
Fanatik.ro
”Locul din altă lume” pe care Sorana Cîrstea l-a vizitat. Turiștii din toate țările vin aici pentru vietățile...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Se construiește un nou stadion în România. Costă 10 milioane de euro și, deși este micuț, cu doar 5000 de...
Adevărul
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune...
Playtech
Dumnezeule! Ce au găsit inspectorii în ruinele blocului din Rahova este dincolo de orice imaginaţie. Este...
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Pro FM
Eminem iubește din nou. Cine este femeia care l-a cucerit iremediabil pe celebrul rapper
Film Now
Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, sărutat pasional pe covorul roșu. Cei doi sunt împreună de peste...
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac...
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai primesc pensie de luna aceasta. Ce au uitat să facă?
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu