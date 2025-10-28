Ştefania Szab, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău și chirurg, a fost găsită moartă marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare. Managerul spitalului, Sorin Pătraşcu, a declarat că Szabo era un medic dedicat, cu minimum şapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea de pe secţie şi din spital. Cu o zi înainte de tragedie, directoarea medicală a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre extinderea secției de penumologie și a dat explicații cu privire la o reclamație a unei paciente.

În urmă cu o zi înainte ca doctorița să moară în camera de gardă, Ştefania Szabo a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre extinderea secției de penumologie și a dat explicații și despre un caz punctual: o pacientă care s-a plâns despre cum a fost tratată.

„Țin să mentionez faptul că pe secție mămica nu a fost recalcitrantă, nu au existat discuții cu personalul medical, nu a avut anumite revendicări. Nu s-a întâmplat nimic și pacienta a fost internată la o oră de la prezentare”, a declarat directoarea medicală a spitalului.

Ştefania Szabo a intrat în gradă luni dimineață

Medicul buzoian intrase în gardă luni dimineaţă. Pentru că nu a mai răspuns nici la telefon, colegii din Spital au intrat în Camera de Gardă, unde au găsit-o fără suflare în jurul orei 6:00

Ștefania Szabo avea 37 de ani pe care îi împlinise pe data de 1 octombrie. Ea ocupa funcţia de director al unităţii sanitare din 2021.

„Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente şi diagnostice, ci şi inimă, empatie şi dorinţa de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie. Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”, scria medicul pe Facebook la începutul lunii septembrie.

Se plângea că este obosită și lua în calcul să demisioneze

Colegii, șocați, spun că femeia a luat în calcul să își dea demisia în urmă cu șase luni.

„Trebuie să înțelegem că trebuie să ne ajutăm între noi. Dacă exista cineva acolo care putea face transferul trebuiau să nu o mai cheme de acasă. Deci plângea și o simțeam că nu mai poate, a fost prima dată când am auzit că vrea să își dea demisia”, a declarat un coleg de-al ei.

Anchetă pentru ucidere din culpă după moartea doctoriţei

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă, după decesul doctoriţei Lavinia Ştefania Szabo, relatează News.ro.

Potrivit comunicatului transmis de Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa al Parchetului, la faţa locului au fost efectuate cercetări şi au fost ridicate probe relevante pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul..

„Urmează să fie audiaţi mai mulţi martori, cadre medicale”, se arată în comunicat.

De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale (necropsie) de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Buzău, procedură care va stabili cauza exactă a morţii.

Procurorii subliniază că măsurile luate în cursul urmăririi penale sunt prevăzute de Codul de procedură penală şi nu afectează în niciun fel principiul prezumţiei de nevinovăţie.

