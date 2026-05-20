Ultimele informații de la MAE despre româncele dispărute în explozia din Goerlitz

House Collapse in Görlitz, görlitz, Saxony, Germany - 18 May 2026
Salvatorii scotocesc zona manual, însoţiți de câini special antrenați pentru căutarea unor semne de viaţă. Foto: Profimedia

Echipajele de căutare gestionează situaţia la faţa locului din Goerlitz (Germania) şi fac toate eforturile pentru salvarea persoanelor care s-ar putea afla sub dărâmături, în urma exploziei produse, a transmis primarul localităţii, Octavian Ursu, în dialog cu reprezentanţii MAE.

„Sunt în legătură cu Ambasada României din Berlin şi cu Ministerul de Externe din Bucureşti pentru a coordona tot ce este necesar pentru cetăţenii români afectaţi de această situaţie. Rog media din România să aibă răbdare şi respect în aceste momente grele pentru concetăţenii noştri”, este mesajul primarului din Goerlitz, transmis de MAE, potrivit Agerpres.

Două românce din Germania sunt date dispărute după ce apartamentul în care locuiau a fost distrus de o explozie, iar clădirea s-a prăbușit. La fața locului au fost mobilizați înclusiv câini special antrenați pentru astfel de cazuri. Ministerul de Externe a transmis că e în legătură cu autoritățile germane.

MAE reaminteşte că cetăţenii români aflaţi în Germania pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale misiunii diplomatice şi ale oficiilor consulare române din Republica Federală Germania, în funcţie de circumscripţia consulară, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă:

  • Ambasada României la Berlin: + 49 30 21 239 555, + 49 30 21 239 514, + 49 30 21 239 516;
  • Consulatul General al României la Bonn: +49 22 86 838 135, +49 22 86 838 211, +49 22 86 838 244, +49 22 86 838 254;
  • Consulatul General al României la Munchen: +49 89 55 3307, +49 89 98 106 143;
  • Consulatul General al României la Stuttgart: +49 71 16 648 611, +49 71 16 648 612, +49 71 16 648 613, +49 71 16 648 614, +49 71 16 648 615.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie următoarele numere de telefon de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară:

  • Ambasada României la Berlin: +49 16 01 579 938;
  • Consulatul General al României la Bonn: +49 17 35 757 585;
  • Consulatul General al României la Munchen: +49 16 02 087 789;
  • Consulatul General al României la Stuttgart: +49 17 16 813 450.

Ministerul Afacerilor Externe a fost informat de către autorităţile din Republica Federală Germania cu privire la faptul că două persoane de cetăţenie română sunt date dispărute în urma unei explozii care a avut loc în localitatea Goerlitz, în cursul nopţii de luni.

În acest context, a transmis MAE marţi, Ambasada României la Berlin şi echipele consulare menţin legătura cu apropiaţii celor doi cetăţeni români.

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut atunci o discuţie telefonică cu primarul din Goerlitz, Octavian Ursu, care a dat asigurări că sunt făcute toate demersurile pentru descarcerarea şi salvarea eventualelor victime prinse sub dărâmături.

„Până acum avem confirmarea că două persoane cu cetăţenie română, două femei, se aflau în clădire la momentul prăbuşirii şi autorităţile au echipe la faţa locului. Autorităţile estimează trei persoane presupuse a fi prinse sub dărâmături în acest moment. Desigur, ca în orice situaţie de acest fel, am întrebat dacă şi cum putem ajuta. Ne-au confirmat alocarea tuturor resurselor necesare, inclusiv echipe cu câini utilitari antrenaţi pentru detectarea supravieţuitorilor blocaţi sub dărâmături, iar domnul primar Octavian Ursu este prezent pe teren şi alături de cei afectaţi”, a scris Oana Ţoiu pe Facebook.

