Un afacerist implicat în contractul cu MApN pentru Cobra II a fost partener de afaceri cu finanțatorul unității de asasini din Rusia

Acționarul unei companii implicate într-un contract de achiziție de blindate cu Ministerul Apărării din România, Serghei Glinka, a fost în trecut partenerul de afaceri al „arhitectului ideologic” și al „principalului finanțator” al unei unități de elită din Rusia specializate în răpiri, asasinate politice sau misiuni militare în Ucraina, după cum a relevat o investigație publicată recent de The Insider.

The Insider a publicat la finalul săptămânii trecute o anchetă privind Centrul 795, format din unități de elită din cadrul serviciilor de informații din Rusia, anume GRU și FSB. Scopul unității, potrivit jurnaliștilor citați, variază, de la răpiri și asasinate politice, la misiuni militare în Ucraina.

Arhitectul ideologic al unității și principalul ei finanțator este Andrei Bokarev, un miliardar rus care face comerț cu arme și s-a regăsit în conducerea unuia dintre cele mai mari conglomerate feroviare și de apărare din Rusia: Transmashholding.

Tot The Insider a arătat în 2022 că firmele în care este implicat Andrei Bokarev se numără printre principalele companii care obțin contracte cu statul rus, în special cu Ministerul Apărării.

Jurnaliștii mai subliniază că Bokarev se folosește de veniturile obținute de afaceri pentru a finanța activitatea unității de elită Centrul 795.

Legăturile de afaceri dintre Bokarev și Glinka

În trecut, din informațiile Digi24.ro, partener de afaceri cu Andrei Bokarev a fost unul dintre principalii acționari ai unei companii care în prezent asamblează blindate pentru Armata Română.

Este vorba de Serghei Glinka, acționar al Automecanica SA, compania implicată alături de Otokar în contractul de 4,26 de miliarde de lei pentru achiziția a 1.000 de vehicule blindate ușoare Cobra II.

Digi24.ro a scris pe larg despre implicarea Automecanica SA și, implicit, a acționarilor ei, în contractul pentru achiziția de blindate ușoare Cobra II.

Legăturile dintre Bokarev și Glinka sunt scoase în evidență, în principal, din acționariatul companiei Transmashholding.

Transmashholding, compania rusă care activează în domeniul transporturilor, a fost înființată în anul 2002, iar după anul 2010 în acționariatul ei se regăseau mai multe companii off-shore din Cipru și afaceriști ruși apropiați de Moscova, printre care Iskandar Makhmudov și Andrei Bokarev, dar și compania franceză Alstom (care s-a retras începând cu 2022).

După anul 2022, când Rusia a invadat Ucraina, compania, dar și Iskandar Makhmudov și Andrei Bokarev, au fost puși sub sancțiunile internaționale care aveau scopul de a slăbi puterea financiară a Rusiei în contextul războiului.

Glinka a fost implicat, timp de mai mulți ani, în acționariatul Transmashholding printr-o companie off-shore din Cipru care deținea 8% din acțiuni, potrivit informațiilor Digi24.ro. În plus, între 2003 și 2019, Glinka a ocupat și poziții de conducere în Transmashholding.

Serghei Glinka și finanțatorul unității de elită a Moscovei, Andrei Bokarev, au fost implicați și în acționariatul unei alte companii din domeniul transporturilor din Rusia, anume Aeroexpress LLC, alături de miliardarul Iskandar Makhmudov.

The Insider mai menționa, într-un alt articol, despre Makhmudov și Bokarev că sunt doi miliardari ruși conectați la una dintre facțiunile mafiei ruse, grupul criminal organizat Izmaylovo, și sunt cunoscuți pentru controlul asupra activelor companiei ruse de stat din domeniul feroviar.

Reprezentanții lui Serghei Glinka: „Toate investițiile sunt exclusiv în Europa sau SUA”

Digi24.ro a cerut un punct de vedere din partea lui Serghei Glinka cu privire la legăturile pe care le are în prezent sau le-a avut cu Andrei Bokarev și Iskandar Makhmudov.

„Cu privire la activitățile comerciale anterioare ale dlui Serghei Glinka în spațiul ex-sovietic. Începând cu anul 2017, orice relație de business a dlui Serghei Glinka cu foști parteneri din spațiul ex-sovietic a încetat, iar începând cu anul 2022, lichidarea sau vânzarea acestor business-uri a fost finalizată în integralitate.

În prezent, toate investițiile dlui Glinka sunt exclusiv în business-uri din Europa și Statele Unite. Orice afirmație care prezintă aceste relații comerciale ca fiind actuale este, prin urmare, lipsită de orice fundament factual”, a fost răspunsul transmis de reprezentanții lui Serghei Glinka pentru Digi24.ro.

Serghei Glinka și Andrei Scobioală, acționarii Automecanica SA, compania implicată în contractul de blindate Cobra II, se află prezent în discuții pentru ca Otokar să preia acțiunile lor. Tranzacția este analizată și de Consiliul Concurenței.

„Tranzacția se află în fazele finale de due diligence. Având în vedere statutul Otokar – companie publică listată la Bursa de Valori din Istanbul –, orice detalii privind finalizarea tranzacției vor fi făcute publice la momentul potrivit, în conformitate cu obligațiile de transparență aplicabile societăților listate”, potrivit răspunsului transmis de reprezentanții Automecanica SA pentru Digi24.ro.

Centrul 795 și implicarea oamenilor lui Putin

Revenind la activitățile Centrului 795, despre care The Insider a subliniat că este finanțat de fostul partener de afaceri al lui Glinka, Andrei Bokarev, are aproximativ 500 de ofițeri împărțiți în trei directorate: Informații, Asalt și Sprijin de Luptă, potrivit informațiilor publicate de jurnaliști.

În prima parte a războiului din Ucraina, Centrul 795 avea misiunea de a strânge informații despre locația trupelor ucrainene de elită și a instructorilor militari străini, precum și despre unde se află sistemele Himars primite de ucraineni, pentru ca mai apoi să fie distruse cu rachete sau drone.

Pentru a fi recrutați în această unitate specială, candidații au trecut printr-un proces de selecție riguros. Cei care au fost acceptați au primit salarii de aproximativ 7.800 de dolari pe lună, în timp ce comandantul unității, Denis Fisenko, un veteran al unității Alfa, câștigă cam 40.000 de dolari pe lună.

Centrul 795 a fost înființat în același complex militar-industrial unde se află și o clădire administrativă a Concernului Kalașnikov. În gestionarea activității Centrului se regăsește și directorul executiv al Rostec, Serghei Cemezov.

Acesta este una dintre cele mai puternice figuri din sistemul de securitate al Rusiei și unul dintre cei mai de încredere oameni ai lui Putin. The Insider a mai subliniat că Cemezov și Bokarev au o relație foarte apropiată.