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Un alpinist a murit după ce a căzut de pe un perete muntos din Bucegi. Polițiștii au deschis dosar penal

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Foto: Salvamont Prahova/ Facebook
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Poliţia din Prahova efectuează cercetări pentru ucidere din culpă după ce un alpinist care efectua un traseu de căţărare în zona Poiana Ţapului a murit.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova a transmis că a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă după ce un alpinist care a căzut de pe o stâncă a decedat, duminică dimineaţa, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, în urma rănilor suferite, potrivit Agerpres.

Echipa Salvamont Prahova a fost alertată, sâmbătă, după ce un alpinist care a pornit singur să bată un nou traseu de căţărare în zona Poiana Ţapului nu a mai revenit odată cu lăsarea întunericului.

„Alpinistul a fost găsit căzut din perete, prezentând multiple traumatisme şi aflându-se în stare de semiconştienţă. După acordarea primului ajutor medical la faţa locului, victima a fost transportată într-un punct accesibil, de unde a fost preluată de un echipaj de ambulanţă şi transportată la spital”, a transmis Salvamont Prahova.

Victima a fost operată la spitalul din Ploieşti, unde duminică dimineaţa, în jurul orei 04:00, a decedat.

„Acest incident reaminteşte importanţa respectării stricte a regulilor de siguranţă în activităţile montane. Muntele oferă experienţe deosebite, însă nu iartă erorile. Prudenţa, pregătirea corespunzătoare şi respectarea regulilor de siguranţă pot face diferenţa dintre o experienţă reuşită şi o situaţie critică", a amintit Salvamont Prahova.

Editor : M.B.

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