Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institut de stat

Data actualizării: Data publicării:
Adrian Vevera, șeful ICI București (stânga), și Bogdan Vacustă (dreapta) / Sursă foto: Facebook - Basel Institute of Governance - Edit Digi24.ro
Bogdan Vacustă este specialist în tehnologia din spatele criptomonedelor Călin Georgescu și criptomonedele Cine sunt colegii lui Bogdan Vacustă în BIPA Cine este Adrian Victor Vevera și cu ce se ocupă ICI București

Bogdan Vacustă, un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în structurile serviciului de informații al Armatei, are în prezent o asociație care colaborează strâns cu o instituție de stat - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică (ICI București). Vacustă este specialist în tehnologia care stă la baza tranzacțiilor cu criptomonede, iar asociația lui, cu ajutorul ICI București, formează viitori specialiști în blockchain. 

Bogdan Vacustă conduce în prezent asociația Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA), care colaborează cu Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică (ICI București).

  • Ministerul Apărării a transmis la finalul anului 2024 pentru Digi24.ro că Bogdan Vacustă a lucrat în structurile serviciului de informații al Armatei (Direcția Generală de Informații a Apărării) între 2002 și 2015. Detalii, aici
  • În 2023 și 2024, Vacustă apărea drept consultant al Băncii Naționale a României, iar în trecut a participat la conferințe în Federația Rusă.
  • Este același Bogdan Vacustă care a fondat, alături de Călin Georgescu, Asociația Pământul Strămoșesc, dizolvată între timp. El a mai apărut alături de fostul candidat la prezidențiale în mai multe poze. Detalii, aici

BIPA a fost fondată în anul 2024 de Vacustă, alături de alți doi colaboratori, iar din 2025 a început să organizeze un Forum în cadrul unui Summit organizat de ICI București. 

  • Forumul „Blockchain Intelligence” a avut loc pe 10 aprilie și s-a desfășurat în cadrul Digital Innovation Summit Bucharest (8-11 aprilie, la Palatul Parlamentului). 

Evenimentul a fost prezentat pe site-ul Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, care a subliniat că forumul a fost organizat de ICI București alături de asociația lui Vacustă. În cadrul acestui forum a vorbit și directorul ICI, Adrian Victor Vevera.

  • „Discuțiile se vor axa pe modalitățile de a realiza trasabilitatea tranzacțiilor pe blockchain, ce tipuri de instrumente pot fi folosite pentru a asigura conformitatea financiar-bancară, dar și pe modul în care procedurile de „blockchain intelligence” pot fi folosite de autorități pentru a investiga activitățile ilicite și a combate infracțiunile financiare”, era prezentarea ICI București asupra forumului organizat cu asociația lui Vacustă. 

Pe lângă acest eveniment, mai mulți membri din asociația lui Vacustă organizează, sub umbrela ICI București, cursuri specifice pentru „persoanele fără pregătire și experiență tehnică, care doresc să înțeleagă fundamentele tehnologiei Blockchain, precum și rolul criptoactivelor în transformarea digitală a economiei”.

  • Cursul este format din cinci module, iar la final participanții primesc un Certificat de Absolvire eliberat de ICI București și apartenența automată la BIPA, asociația lui Vacustă.

„ICI București și Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA - n.r. Asociația lui Vacustă) au inițiat demersurile formale pentru includerea ocupației de „analist blockchain” atât în clasificarea ocupațiilor din România, cât și la nivel european”, se mai arată în descrierea cursurilor.

Bogdan Vacustă este specialist în tehnologia din spatele criptomonedelor

Potrivit descrierii de pe site-ul oficial al BIPA, Bogdan Vacustă are peste 20 de ani de experiență în „informații, audit și investigații, iar acum este consultant strategic pe cripto-active la Banca Națională a României”.

„Bogdan are o experiență bogată ca investigator, în special în ceea ce privește tranzacțiile blockchain”, se mai arată în descrierea de pe site-ul oficial al BIPA.

  • Blockchain este o tehnologie definită drept „un registru al datelor descentralizate” și care este folosită, în special, dar nu numai, în tranzacțiile cu criptomonede. 
  • Tehnologia este văzută drept o alternativă a sistemului tradițional bancar și principalul beneficiu pe care îl aduce este că elimină intermediarii (cum ar fi băncile din tranzacțiile cu bani reali). 
  • În același timp, tehnologia blockchain are alte două beneficii majore: securitatea și descentralizarea. Tranzacțiile cu criptomonede presupun un nivel de securitate sporită, prin criptarea datelor cuprinse în blockchain, iar datele sunt stocate pe mai multe calculatoare din rețea (în opoziție cu stocarea datelor pe un server). 

Deși aceste caracteristici ale tehnologiei blockchain sunt, în teorie, pozitive, există și reversul medaliei.

Chiar Bogdan Vacustă arăta într-o lucrare de specialitate că activele virtuale (cum sunt criptomonedele) pot fi folosite de entități precum Federația Rusă, Coreea de Nord și Iran pentru a evita sancțiunile economice impuse în cazul tranzacțiilor financiare tradiționale. 

În același timp, tranzacțiile cu active virtuale sunt preferate de entități sau persoane din sfera criminală. 

„Tranzacțile cu active virtuale au o natură pseudo-anonimă (...) Problema e că de-anonimizarea tranzacțiilor necesită foarte mult timp și resurse, ceea ce afectează încrederea publicului când vine vorba de incidente majore”, sublinia Bogdan Vacustă în lucrarea de specialitate publicată în anul 2022.

Acesta mai sublinia că „tranzacțiile folosite pentru activități ilegale” rămân în blockchain pe termen nedefinit și că „nicio entitate publică sau privată” nu le poate șterge. 

  • În aceeași lucrare, Bogdan Vacustă propunea autorităților să creeze „o platformă de analiză de date holistică” prin care să iasă în evidență tranzacțiile ilicite de active virtuale.
  • „Platforma națională de analiză de date ar trebui să fie administrată de o autoritate competentă și ar necesita și actualizarea cadrului legal cu obiectivele de a identifica activitatea suspectă, monitorizarea tranzacțiilor riscante și protecția securității naționale și a stabilității financiare”, se mai arată în lucrarea semnată de Bogdan Vacustă. 

Călin Georgescu și criptomonedele

Revenind la relația lui Bogdan Vacustă cu Călin Georgescu, reamintim că cei doi au fondat împreună o asociație numită după o revistă legionară care a circulat în perioada interbelică - Pâmântul Strămoșesc, desființată între timp.

Această asociație avea, ca principal obiectiv, „diseminarea cunoștințelor legate de modelele social-economice alternative” (cum ar fi blockchain). În același timp, asociația promova programul „Apă. Hrană. Energie” și vindea hanorace cu teme tradiționale de peste 700 de lei.

Asociația a fost dizolvată între timp.

  • În campania lui Călin Georgescu (care spunea oficial că a cheltuit 0 lei) au existat și plăți cu criptomonede descoperite de anchetatori. Este vorba de Bogdan Peșchir, acuzat că a finanțat ilegal campania prin mecanismul de donații al platformei TikTok.
  • În urma perchezițiilor de la locuința acestuia, anchetatorii au descoperit că deținea criptomonede în valoare de 7 milioane de dolari, pe care le-au confiscat.

Cine sunt colegii lui Bogdan Vacustă în BIPA

Asociația Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA) a fost înființată în 2024 de Bogdan Vacusta, alături de Vasile Lupu și Cătălin Vreme. Din asociație mai fac parte, potrivit propriului site, alte șase persoane.

  • Cătălin Vreme este fiul fostului ministru Valerian Vreme și membru al Partidului Mișcarea Populară (PMP). Valerian Vreme a fost ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale și a lucrat în cadrul ICI, în trecut. Cătălin Vreme lucrează la rândul lui la ICI București.
  • Vasile Lupu lucrează la ICI București din 2023 și este specializat în programare software. 
  • Aurel Huștea, alt membru al BIPA, lucrează la rândul lui la ICI București, dar și la Departamentul pentru Securitate Cibernetică. Este fost polițist, specializat în infracțiuni cibernetice. El predă unul dintre modulele cursului realizat de ICI și BIPA. 
  • Alexandru Gheorghiță predă și el unul dintre modulele cursului realizat de ICI și BIPA și este cercetător în cadrul ICI București.
  • Diana Patruț, angajată în cadrul ICI București, este expertă în criminalitate financiară. Numele ei a apărut în 2018 la o conferință promovată de Academia Forțelor Aeriene, în cadrul căreia prezenta o lucrare și reprezenta Academia Națională de Informații Mihai Viteazul. 
  • Carmen Ionela Rotună este cercetătoare la ICI București și are lucrări științifice semnate în trecut alături de directorul institutului, Adrian Victor Vevera.
  • Alina Gabriela Popescu este prezentată pe site-ul BIPA drept manager de proiect și se ocupă de dezvoltarea comunității BIPA.
  • Claudiu Zbârcea, economist și coleg cu Diana Patruț la o bancă comercială din România, predă unul dintre modulele cursului realizat de BIPA și ICI. Pe pagina personală de Facebook am identificat o poză de copertă care conține însemne legionare. În același timp, pe pagina personală de X au fost identificate mai multe postări prin care îl susținea pe Călin Georgescu. 

Cine este Adrian Victor Vevera și cu ce se ocupă ICI București

ICI București se recomandă drept „cel mai important institut de cercetare - dezvoltare și inovare în domeniul tehnologiei informației și telecomunicațiilor”. Cel mai cunoscut rol al ICI București este cel legat de gestionarea „RoTLD”, adică a domeniului „.ro”. 

Însă ICI București este implicată în cercetare în mai multe zone, cum ar fi inginerie software și a sistemelor complexe, transformare și guvernanță digitală, sisteme digitale din sfera de comunicații, securitate cibernetică sau operațiuni de securizare, printre altele.  

Institutul de Cercetare - Dezvoltare în Informatică București este condus din anul 2020 de Adrian Victor Vevera. În martie 2025, acesta a participat alături de Bogdan Vacustă la o conferință pe tema blockchain intelligence. 

Digi24.ro a arătat în iulie 2025 că Adrian Victor Vevera a încasat în anul 2024 aproximativ 7.000 de euro pe lună. ICI București este o instituție din subordinea Secretariatului General al Guvernului care se finanțează din surse proprii. 

CITEȘTE ȘI: Șefii din Guvern cu salarii mai mari decât leafa premierului. Mii de euro lunar pentru directorul unui institut fără profit

Vevera a avut în trecut mai multe articole promovate în revista Universității Naționale de Apărare. Academia de Informații Mihai Viteazul (Academia SRI), citată de PressOne, a reclamat în urmă cu mai mulți ani că lucrarea de doctorat din 2011 susținută sub coordonarea lui Cristian Troncotă este plagiată.

  • Adrian Victor Vevera a absolvit cursuri ale Universității București (Fizică), ale Universității Titu Maiorescu (Drept), ale Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (Management), ale Academiei Naționale de Informații (siguranță națională) și ale Universității Naționale de Apărare „Carol I” (Apărare și Securitate Națională).

Din CV-ului lui reiese că și-a început cariera la Camera Deputaților, unde a fost consilier pentru securitate națională (între 2006 și 2008). 

Între 2008 și 2009 a fost consilier al Directorului General al serviciului de informații al Ministerului de Interne (DGIPI), iar între 2008 și 2012 a fost consilierul fostului premier Emil Boc pentru securitate națională. 

A fost, pentru puțin timp, președinte și membru al Consiliului de Administrație la Transelectrica (2011-2012), în același timp director al Centrului Național de Răspuns la Incidente Cibernetice (2011-2012) sau consilier al președintelui Consiliului de Administrație al Transgaz (2014 - 2016).

Digi24.ro i-a contactat pe Adrian Victor Vevera și pe reprezentanții BIPA pentru a furniza un punct de vedere, însă aceștia nu au răspuns până la momentul publicării articolului. 

