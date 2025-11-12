Live TV

Un ascultător norocos a câștigat o super mașină la aniversarea a 10 ani de Digi FM

Digi FM a celebrat 10 ani de existență cu bucurie, emoție și… un premiu de nota 10: o super mașină în valoare de aproape 30.000 de euro, oferită unui ascultător fidel. Radioul cu cea mai mare creștere din România* a transformat data de 11 noiembrie într-un maraton de bună dispoziție și recunoștință, de la primele ore ale dimineții, alături de matinalii Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, care au deschis ziua cu invitați speciali și momente live susținute de Acoustic Boyz și Horia Brenciu & Band.

Seara, efervescența s-a mutat în cel mai cunoscut centru comercial din sudul Capitalei, unde întreaga echipă Digi FM s-a întâlnit cu cei care sunt zilnic pe frecvențele postului, pentru mult așteptata extragere a campaniei aniversare. Într-o atmosferă plină de entuziasm, On-Air, Online și în direct pe TV la Digi Sport, marele câștigător al super mașinii – „premiul de nota 10” – a fost anunțat live, marcând apogeul a patru luni de sărbătoare continuă.

Digi FM a împlinit 10 ani, dar povestea noastră nu este despre cifre, ci despre oameni. Despre cei care ne ascultă, ne scriu, ne trimit poze din trafic și ne lasă să fim parte din viața lor, în fiecare zi. Această aniversare le aparține în totalitate. Lor le datorăm energia și creșterea noastră constantă”, a declarat Cetin Rașit, director de programe Digi FM.

În spiritul primului deceniu de #Newsic, Digi FM a încheiat și campania specială „Bursele de 10”, un proiect dedicat copiilor care se remarcă prin talent, implicare și ambiție. Radioul a oferit 10 burse a câte 1.000 de euro, în cadrul unei caravane care a străbătut țara în căutarea tinerilor care merită să fie văzuți, auziți și sprijiniți.

Fiecare bursă de 10 a fost o poveste de viață. Am întâlnit copii excepționali, profesori dedicați și comunități care cred în educație. A fost o experiență profundă, care ne-a reamintit de ce facem ceea ce facem zi de zi: pentru oameni și împreună cu ei”, a spus Lucian Mîndruță, realizator Digi FM.

La 10 ani de la prima emisie, Digi FM rămâne un radio bine crescut – relevant, interactiv și mereu aproape de public.

Digi FM – Ca să știi.

*Pentru cel de-al doilea val de audiențe al anului 2025, conform studiului efectuat de Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) în perioada 28 aprilie – 17 august 2025

Despre Digi FM

Digi FM este combinația ideală de știri, dezbateri de substanță, interviuri cu oameni de colecție” și cea mai bună muzică. Alături de Pro FM, cea mai longevivă stație radio din România, Dance FM și Digi24 FM, cele patru posturi fac parte din grupul DIGI, care mai deține și televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, postul de filme (pay-tv) Film Now, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World și televiziunile muzicale UTV, Music Channel și Hit Music.

