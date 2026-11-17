Două persoane au fost transportate la spital, marţi dimineaţă, în urma unui accident rutier care s-a produs pe DN 56A, în judeţul Mehedinţi. Au fost implicate un autotren şi un autocar cu 44 de persoane. După impact, şoferul TIR-ului a fugit de la faţa locului, iar poliţiştii fac cercetări pentru identificarea şi prinderea sa.

ACTUALIZARE 09:04 Șoferul turc a fost prins de poliție, înainte de a trece granița la Calafat.

Știrea inițială. ISU Mehedinţi precizează că în evenimentul rutier au fost implicate un autotren şi un autocar în care se aflau 44 de persoane.

„Toate persoanele sunt conştiente şi cooperante, fiind evaluate la faţa locului de echipajele medicale SMURD şi SAJ”, a transmis ISU Mehedinţi.

În urma evaluării medicale două persoane au fost transportate la spital, una prezentând un atac de panică, iar cealaltă un traumatism ocular.

Radioteleviziunea Severin relatează că în autocar se aflau angajaţi ai unei firme de cabluri din Drobeta-Turnu Severin.

După impact, conducătorul autotrenului a părăsit locul accidentului. Poliţiştii fac cercetări pentru identificarea şoferului autotrenului şi stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Aceștia spun ca acesta se deplasează spre Calafat și speră să-l oprească înainte să treacă punctul de frontieră.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, pe un fir, pe DN 56A Drobeta-Turnu Severin – Maglavit, în zona localităţii Hinova, judeţul Mehedinţi, după ce a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autotren şi un microbuz de transport persoane”, a anunțat, inițial, Centrul Infotrafic. Poliţiştii au estimat reluarea normală a traficului după ora 07:30.

Editor : Ș.R.