Un autoturism a acroşat mortal un biciclist pe DN 25

Un autoturism a acroşat mortal un biciclist care se deplasa pe partea carosabilă, pe DN 25 Galaţi-Tecuci, în apropierea localităţii Drăgăneşti din judeţul Galaţi. Traficul rutier este oprit pentru efectuarea cercetării la faţa locului.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, accidentul a avut loc pe DN 25 Galaţi-Tecuci, în apropierea localităţii Drăgăneşti, judeţul Galaţi.

Autoturismul a acroşat mortal un biciclist (bărbat, 69 de ani), care se deplasa pe partea carosabilă.

Traficul rutier a fost oprit pentru efectuarea cercetării la faţa locului, informează sursa citată de News.ro.

