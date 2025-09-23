Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului

Caz șocant pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca. Un avion cu sute de pasageri a fost nevoit să rămână în aer și să survoleze aeroportul minute bune după ce controlorul de trafic ar fi adormit în timpul serviciului.

Echipajul aeronavei a decis întreruperea procedurii de aterizare pentru că nu a putut lua legătura cu nimeni pentru o aterizare în siguranță.

Totul s-ar fi petrecut în urmă cu o lună, iar astăzi Romatsa a confirmat incidentul.

„Analiza internă a identificat factori precum experiența redusă a controlorului și oboseala acumulată”, arată reprezentanții Romatsa, care mai spun că au luat și primele măsuri: au reinstruit personalul și monitorizează programul de lucru pentru a nu se mai repeta incidente asemănătoare.

Siguranța pasagerilor și a aeronavei nu a fost în niciun moment afectată, mai spun oficialii.

Editor : M.B.