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Video Un avion dezafectat a blocat o intersecție din Cluj-Napoca

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Avion dezafectat
Avion dezafectat, imagine exemplificativă. Foto: Inquam Photos /Cosmin Enache
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Un sens giratoriu din Cluj-Napoca a fost blocat noaptea trecută de un avion. Aeronava dezafectată era transportată de la București.

Avionul a fost transportat pe șosea de la Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni până la Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca, iar când a ajuns aici traficul a fost îngreunat la intrarea în oraș.

Șoferul camionului care transporta avionul a fost nevoit să oprească pentru a face mai multe manevre într-o intersecție, la intrarea în oraș. Deoarece încărcătura avea dimensiuni foarte mari, circulația a fost restricționat temporar, iar momentul a atras atenția șoferilor.

Mulți dintre ei a oprit să filmeze transportul, mai ales că nu știau ce s-a întâmplat.

Aeronava scoasă din uz a fost achiziționată de aeroportul din Cluj și va fi folosită pentru pregătirea personalului aeroportuar. Avionul va fi utilizat în exerciții practice pentru intervenții în situații de urgență, dar și pentru alte operațiuni desfășurate pe aeroport. Investiția este estimată la aproximativ 460.000 lei și urmărește creșterea siguranței operațiunilor și reducerea timpilor de intervenție.

Editor : Sebastian Eduard

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